Tarıma kalite gelecek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hizmet kalitesinin arttırılması, ölçülebilir ve izlenebilir faaliyetlerin devamlılığının sağlanması amacıyla başlatılan ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi eğitimleri Yozgat’ta devam ediyor.

Kalite Yönetim Sistemi eğitimlerinin, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerdeki personele verileceği bildirildi. Programın ilk gününde ilçe müdürlerine eğitim verildi.