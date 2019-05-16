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Tarım ve İnsan Sergilendi

YOZGAT'ta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen “Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

Tarım ve İnsan Sergilendi

YOZGAT'ta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen “Tarım ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

16 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Tarım ve İnsan Sergilendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen, Denizbank’ın sponsorluğunu üstlendiği 'Tarım ve İnsan' konulu yarışmada dereceye giren fotoğrafların yer aldığı sergi İl Kültür Müdürlüğü Salonunda açıldı.

Açılışa Yozgat Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaettin Özdemir, Kültür Müdürü Hasan Kerim Şenyurt, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Yozgat Koordinatörü Selim Türker, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Tarım,  hayvancılık,  toprak,  su, su ürünleri,  gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyet konularını kapsayan fotoğraflar sergide yer aldı.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ziyaettin Özdemir, “Bakanlığımız tarafından 2009 yılından bu yana uygulanmakta olan tarım ve insan fotoğraf yarışmasının amacı tarımın ve toprağın önemi konusunda duyarlılığın geliştirilmesi tarımsal gelişmeler ile tarım doğa, insan ve çevre ilişkileri, estetik ve güzel bakış açısıyla insanların dikkatine sunmaktır" dedi

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