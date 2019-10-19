Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98415
ALTIN
277.808
DOLAR
5.7824
STERLİN
7.5062
EURO
6.4409

Tarım sektörüne sulama desteği

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta Devlet Su İşleri kontrolündeki tesisler aracılığı ile 101 bin 9 dekar tarım alanının sulaması yapılarak, ülke ekonomisine 181 milyon 816 bin 200 lira katkı sağlandı.

Tarım sektörüne sulama desteği

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta Devlet Su İşleri kontrolündeki tesisler aracılığı ile 101 bin 9 dekar tarım alanının sulaması yapılarak, ülke ekonomisine 181 milyon 816 bin 200 lira katkı sağlandı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
Tarım sektörüne sulama desteği

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçi kazançlarını doğrudan, dolaylı yollarla artırmaya,  ülke tarımına katkı sunmaya devam çalıştıklarını söyledi. Aydın, ‘’Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup, bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama, damlama sistemleri tercih ediyoruz. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte, tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır’’ dedi. Aydın, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek, uygulamaya koyduklarını ifade etti. Aydın, ‘’Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlemektedir’’ diye konuştu. Aydın, bu kapsamda Yozgat’ta 15 Mayıs-30 Eylül tarihleri arasındaki sulama sezonunda toplam 101 bin 9 dekar tarım arazisinin sulandığı, sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 181 milyon 816 bin 200 liralık katkı sağlandığını açıkladı. Aydın, sulama sezonunda emeği geçenlere teşekkür ederek, ‘’DSİ olarak, ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz’’ ifadelerini kullandı. 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YERLİ YÜZ GÜLDÜRDÜ
YERLİ YÜZ GÜLDÜRDÜ
Sınırları kaldırılan tarlalardan ihracat yaptılar
Sınırları kaldırılan tarlalardan ihracat yaptılar
Araplı Göleti ile ilgili çiftçiler bilgilendirildi
Araplı Göleti ile ilgili çiftçiler bilgilendirildi
ŞiMDi TASARRUF ZAMANI
ŞiMDi TASARRUF ZAMANI
HAMMADDE ÇOK TESiS YOK!
HAMMADDE ÇOK TESiS YOK!
Çilekte üçüncü hasat yapıldı
Çilekte üçüncü hasat yapıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim