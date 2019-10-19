Tarım sektörüne sulama desteği

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçi kazançlarını doğrudan, dolaylı yollarla artırmaya, ülke tarımına katkı sunmaya devam çalıştıklarını söyledi. Aydın, ‘’Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup, bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama, damlama sistemleri tercih ediyoruz. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte, tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır’’ dedi. Aydın, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek, uygulamaya koyduklarını ifade etti. Aydın, ‘’Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlemektedir’’ diye konuştu. Aydın, bu kapsamda Yozgat’ta 15 Mayıs-30 Eylül tarihleri arasındaki sulama sezonunda toplam 101 bin 9 dekar tarım arazisinin sulandığı, sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 181 milyon 816 bin 200 liralık katkı sağlandığını açıkladı. Aydın, sulama sezonunda emeği geçenlere teşekkür ederek, ‘’DSİ olarak, ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz’’ ifadelerini kullandı.

