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TARIM ALANINDA ÇOCUK OLMAK

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerden her yıl tarım alanlarında çalışmak üzere Yozgat’a gelen aileler, ‘Göçmen Kuşlar’ adlı proje kapsamında farklı bir gün yaşadı.

TARIM ALANINDA ÇOCUK OLMAK

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerden her yıl tarım alanlarında çalışmak üzere Yozgat’a gelen aileler, ‘Göçmen Kuşlar’ adlı proje kapsamında farklı bir gün yaşadı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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TARIM ALANINDA ÇOCUK OLMAK

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, proje kapsamında, tarım alanlarında çalışan ailelerin çocuklarına yönelik çeşitli kurslar açtı. Çocukların kurslarda öğrenirken hazırladığı el işleri ve resimler, kaldıkları tarla kenarındaki çadırda sergilendi. Yerköy ilçesi Sekili Köyü yakınlarındaki etkinlikte çocuklardan oluşan koro konser verdi. Yozgat Valiliği ‘Açıkhava Sineması’ film gösteriminde bulundu. Davullar çalınıp, halaylar çekildi. Tarım alanlarında çalışan aileler, çocuklarıyla birlikte farklı bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, tarım alanlarında çalışan ailelerin çocuklarının yaz dönemini kültürel ve sanat çalışmalarıyla değerlendirilmesi amacıyla ‘Göçmen Kuşlar’ projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Neşeli, okulların yeni öğretim yılına açılacağını, bu nedenle de kursların tamamlandığını, ailelerin de sezonun sonuna geldiklerini kaydetti. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)

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