Süt üretimi arttı

Temel bir besin maddesi olarak süt ve süt ürünlerinin, her yaş grubundaki insan için günde belirli miktarda alınması gereken önemli bir hayvansal protein kaynağı olduğu hatırlatıldı. Kutlanmakta olan süt günü nedeniyle yapılan açıklamalarda Yozgat’ta süt üretiminin geçtiğimiz yılsonu itibariyle 267 bin 899 tona ulaştığı kaydedildi. Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Süt Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Süt üretimimizde Cumhuriyet döneminden bu yana yıllar itibariyle devamlı artış olmuştur. Süt üretiminin gelişmesine paralel olarak,1957 yılında Atatürk Orman Çiftliği bünyesinde ilk süt fabrikasının kurulması ile süt sanayi alanında ilk sanayileşme adımları atılmıştır. Bunu izleyen yıllarda gerek kamu, gerekse özel sektöre ait kurulan fabrika ve mandıra sayısı ile tesis sayısı her geçen gün artmıştır. Artan nüfusumuzun sağlıklı ve dengeli beslenmesi için hayvancılığımızın gelişmesi, çiftçimizin gelir düzeyinin artırılması, hayvancılığımızın geliştirilmesi, buna bağlı sanayimizin teknoloji ve verimlilik bakımından Avrupa Birliği Topluluğu düzeyine çıkartılması hedeflerimiz arasında önemli bir yer tutmaktadır’’ denildi.

Ülkemizde üretilen çiğ sütün büyük bir kısmının, üretici kırsal bölgelerde küçük aile işletmelerinde tüketildiği hatırlatılarak, dolayısıyla pastörize ve sterilize süt tüketimi daha çok kent merkezlerinde sınırlı kaldığının altı çizildi. Sütün insan sağlığı için son derece önemli olduğu, besleyici değerinin tam olarak bilinmemesi ve süt içme alışkanlığımızın yeterli olmayışı talebi aşağıya çektiği vurgulandı. Yozgat’ta 2015 yılında 261 bin 25 ton olan süt üretiminin 2016 yılında 254 bin 303 ton olduğu, geçtiğimiz yıl sonunda ise üretimin 267 bin 899 ton olarak gerçekleştiği bildirildi.

