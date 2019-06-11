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Süne tehdidi devam ediyor

TÜRKİYE'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta hububat ekili alanlarda süne ve kımıl haşeresi tehdidi devam ediyor.

Süne tehdidi devam ediyor

TÜRKİYE'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta hububat ekili alanlarda süne ve kımıl haşeresi tehdidi devam ediyor.

11 Haziran 2019 Salı 00:00
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Süne tehdidi devam ediyor

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, il genelinde ekili alanlarda başlattığı süne ve kımıl ile mücadele çalışmaları kapsamında, popülasyonun yoğun olarak görüldüğü kesimlerde ilaçlama izni verdi. Tarım Müdürü Ziyaattin Özdemir, hasat dönemine bağlı olarak yürütülen çalışmaların Yerköy ilçesinden başlanıp, Şefaatli, Yenifakılı, Boğazlıyan, Çayıralan, Çandır, Sarıkaya, Sorgun ve merkez bölgesinden başlatılıp, diğer ilçelerde de takibin yapıldığını kaydetti. Özdemir, süne haşeresinin ilaçlanmaması halinde hububat başağındaki özsuyu emerek, yüzde 90'lara varan zararlara neden olduğunun altını çizdi. Özdemir, Yozgat il genelinde genel olarak hububat veriminin iyi olduğunu ancak süne ve kımıl nedeniyle verimin düşmemesi için çalıştıklarını anlattı. Özdemir, sünenin hasar verdiği hububatın Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yemlik olarak dahi alınmadığını, bu nedenle çiftçilerin ilaçlama izni verilen bölgelerde mutlaka ilaçlama yapmaları gerektiğinin de altını çizdi, uyarıda bulundu. 

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