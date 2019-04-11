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Süne mücadelesi

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde 2019 yılı süne mücadelesi konulu eğitim toplantısı yapıldı.

Süne mücadelesi

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde 2019 yılı süne mücadelesi konulu eğitim toplantısı yapıldı.

11 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Süne mücadelesi

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Yozgat ve Çorum’daki tarım personelinin katıldığı toplantıda, hububat alanlarına zarar veren süne ile mücadele konusunda teknik personellerin şimdiden hazırlıklara başladığını söyledi. Özdemir, ‘’Her yıl olduğu gibi bu yılda personellerimize yönelik süne ile mücadele konusunda eğitim toplantılarına başladık toplantıya Çorum ve ilçelerinden de teknik personeller katıldı. Amacımız süne ile kapsamlı bir mücadele içerisinde olmak ve çiftçimizin ürünlerinde rekolte kaybı yaşamasının önüne geçmektir. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Gencer de, süne mücadelesinin önemini anlattı. Gencer, Yozgat genelinde 22 sürvey, bir kontrol ekibi olmak üzere 23 ekiple 13 ilçede 338 köyde 63 teknik personelle 2,5 milyon dekar alanda sürvey yapılacağını söyledi. Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden konu uzmanları da, sünenin tüm yaşam döneminde yapılacak sürveyler ve mücadele yöntemi ile ilgili bilgiler verdi. Hububat hastalıkları konularında da uyarılan teknik personele bu alanda yapılması gereken çalışmalar anlatıldı. Toplantıya Çorum'dan 22 teknik personel ile İl İlçe Müdürlüklerinden, süne mücadelesinde görev alacak 52 teknik personelle birlikte toplam 74 teknik personel katıldı. 
 

Anahtar Kelimeler:
Süne Mücadelesi
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