SULU TARIMA ADIM ADIM

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgeleri arasında sıralanan Yozgat’ta daha bol ve kaliteli tarımsal ürünlerin alınabilmesi, üründe çeşitliliğin yakalanarak, maliyetleri düşürmeye yönelik olarak yürütülen sulama çalışmaları devam ediyor. Toplam 5 bin 973 hektar tarım alanından 4 bin 444 hektar tarım alanının ekilip, biçildiği Yozgat’ta kıraç toprakların sulanabilmesi amacıyla hazırlanan projelerden İnandık Barajı ve sulamasıyla ilgili çalışmalara hız verildi. Yerköy ilçesinde 2013 yılında planlaması yapılıp, 2016 yılında proje çalışmalarına başlanılan İnandık Barajı tamamlandığında 28 bin 750 dekar tarım alanı daha sulanabilir hale gelecek. DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Seçkin Özkan, Yozgat’ta tarımsal sulamaya yönelik olarak, Aşağı Çekerek projesi kapsamında Yozgat ve Tokat illerinde Süreyyabey Barajı mansabında yer alan toplam 242 bin 410 dekar arazinin sulamasının yapılacağını söyledi. Özkan, ‘’Bu alanın Yozgat ili içerisindeki sulama alanı 68 bin 450 dekardır. Çekerek ovasında 11 bin 110 dekar, Mamure ovasında 57 bin 350 dekar alan sulanacak. Projeyle ilgili hazırlık devam ediyor. Yılsonuna kadar bitirilmesi planlanıyor’’ dedi.

Bölge Müdür Yardımcısı Özkan, Çekerek Yukarı Karahacılı göletinden bin 200 dekar tarım alanın sulamasına yönelik planlama çalışmalarının devam ettiğini, 2017 yılında başlanılan çalışmaların yılsonunda tamamlanabileceğini kaydetti. Özkan, ‘’Büyük Su İşleri içinde yer alan ve toplam 1 milyon 97 bin 90 dekar tarım alanının sulayacak Yamula Barajı pompaj sulamasıyla ilgili olarak Yozgat’ta 171 bin 650 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Proje yapım çalışmaları devam ediyor. 2015 yılında başlanılan proje çalışmalarının 2019 yılı sonunda tamamlanması planlandı’’ diye konuştu.

Özkan, Yenice Projesi ile Sorgun ilçesinin 2060 yılına kadar ihtiyacı olan yıllık 8,35 metreküp içme suyu ihtiyacı karşılanacağını sözlerine ekledi.

