Sulamaya ön yüklemeli sayaç

Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek, yaptıkları talep doğrultusunda, Halıköy Sulaması ile ilgili olarak, Kayseri Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü bünyesinde ‘Ön Yüklemeli Sayaç’ malzeme alımı sözleşmesinin yapıldığını söyledi. BaşkaŞimşek, ‘’Ön yüklemeli sayaç takılarak, sulama daha kaliteli ve verimli olacak. Takılacak elektronik sayaçlar ile büyük ölçüde su tasarrufu sağlanacak. Çiftçilerimiz su harcaması yaptığı oranda ücret ödeyecek. 2020 yılı Mayıs ayına kadar tamamlanarak, Kasaba halkımızın hizmetine sunulacaktır’’ dedi.