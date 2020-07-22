Sulamaya akıllı çözüm

KADIŞEHRİ İlçesinin Halıköy Beldesinde bulunan gölette toplanan suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik hazırlanan akıllı saat uygulamasına geçildi. Verimsiz kullanımının önlenmesi, su kaynaklarındaki tüketimin kontrol altında tutulması, verimli sulamanın teşviki, çiftçiler arasında eşit su paylaşımının sağlanması amacıyla ön ödemeli elektronik su sayaçları sulama pompalarına takıldı. Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek, su kaynakları ile birlikte toprağı koruyan, adil, tasarruflu, kontrol edilebilir bir sistem ile üreticinin önceden kontör yüklettiği kartını okutup, bakiyesine göre sulamasını gerçekleştirebileceği bir sistemin devreye sokulduğunu söyledi. Başkan Şimşek, ‘’Sulama ücretlerinin tahsilatında da büyük kolaylık sağlayan bu sistem konusunda, tecrübeleri de değerlendirerek, ilçemize örnek olması açısından öncü bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Böylelikle üretim olan bölgemizde barajdaki suyun daha tasarruflu kullanılmasını ve sulama dönemlerinin daha uzun tutulabilmesini de hedefliyoruz’’ dedi.