Sulamada tasarruf yatırımı

Boğazlıyan Sulama Birliği Sulama Sahasında yapılacak Kapalı Sulama Sistemi ile ilgili olarak, Dünya Bankası, DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 12. Bölge Müdürlüğü ve DSİ 123. Şube Müdürlüğü’nden gelen teknik ekip, Uzunlu Barajı’nda incelemelerde bulundu. Boğazlıyan Sulama Birliği Başkanı Avni Hokkaömeroğlu, bölge çiftçisi için hayati önem taşıyan Uzunlu Barajı'nın kapalı devre sistemine geçeceğini söyledi, ‘’Amacımız üreticilerimizin sulu tarıma geçmesini sağlamak ve daha fazla ürün elde ederek, gelirlerini artırmaktır" dedi.

Hokkaömeroğlu,"Uzunlu Barajı, kapalı sisteme alınmıştır. İki yıl gibi kısa sürede tamamlanacak olan proje sonrasında susuzluk kader olmaktan çıkacak, çiftçilerimiz kazançlarına kazanç katacaktır. Projeyle ilgili ilgili kurum teknik personeli incelemelerde bulunmuştur" şeklinde konuştu.

Uzunlu Barajı'nın kapalı sisteme geçmesi için gerekli olan 7 milyon liralık katılım payının ilk taksiti olan 700 bin lira birlik tarafından yatırıldı. DSİ 12. Bölge Müdürlüğü ile Kapalı Sistem Yapım İşi protokolü imzalandı.