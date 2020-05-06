Sözleşmeli tarım

YOZGAT Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan, Türkiye Şeker Fabrikaları ile çiftçiler arasında sözleşmeli tarıma geçmek için sözleşme imzalanacağını bildirdi. Arslan, çiftçinin, pancardan sonra ekecekleri ürünün tohumunu, gübresini ve nakit avansını Türkşeker'in ödeyeceğini ve böylelikle çiftçinin krediye muhtaç olmadan, herhangi bir borca, faize veya kefile ihtiyaç duymadan üretim yapmasının sağlanacağını söyledi. Türkşeker'in 95 yıllık şeker pancarındaki sözleşmeli üretim tecrübesini hububata da uygulayarak tarihi adımı attığını vurgulayan Arslan, "Çiftçilerimiz, sözleşmeli tarıma geçiriyor. Sözleşme yapan çiftçilere avans, tohum ve ürün alımı garantisi vererek, TMO'nun vermiş olduğu fiyatın en az yüzde 2 fazlasını verecek. Çiftçilerimiz artık arkalarında bir devlet kuruluşunun olduğunu hissederek, üreteceği ürünü bu yıl nereye satarım tasasını yaşamadan, üretmeye devam edecek" dedi. Arslan, şeker pancarı çiftçisinin münavebe sistemine göre pancar ekmediği dönemde yüzde 80 oranında buğday, mısır, arpa ve ayçiçeği ektiğini vurguladı. Arslan, "İlk etapta bu ürünler proje kapsamına alınırken sonraki yıllarda ihtiyaca göre diğer ürünler de eklenebilecek. Türkşeker yeni projesiyle 2,5 milyon ton ile Türkiye'nin hububat üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştirmeyi planlıyor. Türkşeker, bu projesiyle hububat üretimini artırabilmek için yalnızca pancar ekimi yapılan arazilerde değil, pancar çiftçisine pancar ekimi yapmadığı kuru tarım arazilerinde de destek olacak. Bu proje kapsamında 4 milyon dekarlık alanda hububat üretimi hedefleniyor" diye konuştu.