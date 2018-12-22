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Sözleşmeler imzalanıyor

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü, 3’üncü Çağrı döneminde uygun bulunan projelerin hayata geçirilmesine yönelik sözleşmelerin imzalanma sürücünü sürdürüyor.

Sözleşmeler imzalanıyor

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü, 3’üncü Çağrı döneminde uygun bulunan projelerin hayata geçirilmesine yönelik sözleşmelerin imzalanma sürücünü sürdürüyor.

22 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Sözleşmeler imzalanıyor

Yozgat Merkez'e bağlı Gökçekışla Köyü’nde hayata geçirilmek üzere TKDK İl Koordinatörlüğüne, Kırsal Turizm Projesi sunan Gülhan Karaca ile sözleşme imzalandı. Kırsal alanlarda ekonomiye daha fazla kadın iş gücünün kazandırılması amacıyla, kadın girişimcilerin projelerinin onayı aşamasında TKDK tarafından ek puan verilerek, uygulanan pozitif ayrımcılıkla, daha üst sıralarda yer alması sağlanmaya çalışıldığı kaydedildi. 

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