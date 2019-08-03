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Soğan ikinci planda

AYDINCIK ilçesinin Türkiye’de marka haline gelen soğanı ilçede üretim olarak ikinci planda kaldı.

Soğan ikinci planda

AYDINCIK ilçesinin Türkiye’de marka haline gelen soğanı ilçede üretim olarak ikinci planda kaldı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
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Soğan ikinci planda

Türkiye’de kendine has lezzetiyle bilinen ve bir zamanların yoğun talep gören Aydıncık soğanı pazarlama yetersizliği nedeniyle üretimde geri planda kaldı. Yozgat İl Genel Meclisi Tarım Komisyonu tarafından Aydıncık’ın tarımsal üretimiyle alakalı rapor hazırlandı. Raporda, ilçe halkının yüzde 90’ının tarımla uğraştığı bildirilirken, soğan üretiminin de önemli paya sahip olduğu vurgulandı. Soğanda önceki yıllara göre ciddi düşüş olduğu belirtilirken, soğan yerine yöre halkının patates ve ayçiçeğine yöneldiği belirtildi. Raporu okuyan Tarım Komisyonu Başkanı Muktat Erdem, “İlçemizde üretim miktarı olarak buğday 4 bin 941 hektar ekili alan ile ilk sırayı almaktadır. İkinci sırada 282,2 hektar ekili alan ile soğan gelmektedir. Mercimek ise yaklaşık 349 hektar alanda ekilidir” diye konuştu.

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