Siyah nohut hasadı yapıldı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ilk defa geçen yıl deneme ekimini yapıp, olumlu sonuç aldığı yerli tohum katran çeşidi siyah nohut ile ilgili uygulama çalışmalarını sürdürüyor. Bu yılda Sorgun İlçemize bağlı Duralidayılı köyünde ekimi yapılan kara nohudun hasadı da gerçekleştirildi. Siyah Nohudun bilinen nohuttan farkının bulunmadığı, renginin siyah olması nedeniyle halk arasında ‘Kara Nohut’ diye de bilindiği kaydedildi. Yetiştirilmesi kolay olan siyah nohudun, Yozgat’ta görülen çiftçiler tarafından san olarak anılan antraknoz hastalığına da toleranslı olduğu bildirildi. Hem protein oranı hem de diğer besin maddeleri bakımından ülkemizde ekilen diğer nohutlara göre besleyici değeri çok yüksek olduğu vurgulanarak, ‘’Lifli yapısı ile sağlıklı, zengin, mineral ve vitamin içeriğine sahip olduğundan besleyici bir bitkidir. Siyah nohut da antioksidan, magnezyum ve folik asit bol miktarda bulunmaktadır. Henüz Pazar durumu diğer nohuda göre daha zayıf olmakla birlikte tarafından özellikle istenmektedir. Şuan pazar durumu diğer normal nohutlar kadar olmamakla birlikte yukarıda belirtilen özellikleri nedeniyle büyük şehirlerde değişik tatlar açısından bazı lokantalar ve bazı tüketiciler tarafından özellikle talep edilmektedir. Zaman içerisinde pazarının oluşacağı ve talebinin artacağı kanaatindeyiz’’ denildi.