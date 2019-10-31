ŞiMDi YERLi ZAMANI

Çiftçinin ektiği yerli ve milli patatesin hasadına katılan Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, ekimi yapılan yerli çeşitlerden yüksek verim elde edildiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle 2005 yılından beri sürdürülen ıslah çalışmaları neticesinde 10 tane milli ve yerli çeşidini ülke tarımına kazandırdıklarını belirten Pırlak, bu çeşitlerin satışını da gerçekleştirdiklerini kaydetti. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, yurt genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da yıllardır patates üretiminde yabancı çeşitlerin kullanıldığını hatırlatarak, ‘’Yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde ilk defa 2015 yılında 2 çeşit tescil edilmiştir. Devam eden yıllarda bugüne kadar yerli patates çeşitlerinin sayısını bugün 10‘a çıkardık’’ dedi. Pırlak, yerli çeşitlerin çiftçiler tarafından verim ve kalite yönüyle benimsendiğini, Yozgat’ta 6 çeşit yerli patates tohumu verip, ekiminden sonra da hasadının gerçekleştirildiğini bildirdi. Pırlak, ‘’Bu çeşitler yemeklik patates çeşitleridir. Bunlardan Niğde İlimizin eski adını taşıyan Nahita, erkenci çeşit olup 80-90 günde hasat olgunluğuna gelmektedir. Bu çeşidimiz yazlık olarak değerlendirilmektedir. Bu çeşidimiz esasen 1,5 ay önce hasat olgunluğuna geldi. Ama biz bu çeşidimizi bütün çeşitleri beraber hasat edelim, çiftçilerimize ve basına tanıtalım diye özellikle hasat etmedik. Çağlı, Nam, Ünlenen ve Leventbey ise orta erkenci bir çeşit olup 91-110 günde hasada gelmektedir. En son Onaran çeşidimiz ise geçici bir çeşit olup 120 günde hasada gelmektedir. Bu çeşit kışlık olarak değerlendirilmektedir. Bizim buradaki amacımız bu çeşitleri çiftçilerimize tanıtmaktır. Şuan bu tohumluklar çoğaltılma aşamasındadır. Çiftçilerimize yerli patates çeşitleri ile ekim ve üretimini yapmalarını tavsiye ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda çiftçilerimiz, bu çeşitlerimizi tohumluk satan firmalardan temin edebilirler’’ diye konuştu.