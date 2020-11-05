Serada ikinci ürün

ŞEFATLİ ilçesinde KOP İdaresi tarafından verilen mali destek ile kurulan sera tesislerinde ikinci ürün de alınmaya başlandı. Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, Kızılyar Köyünde Adem Şahan isimli çiftçi tarafından kurulan sera tesislerinden sonra ilçedeki diğer sera tesislerini de gezdi. Akçakoyunlu köyünde Ali Yüksel isimli çiftçinin kurduğu tesisleri gezen Kaymakam Günlü, üretim konusunda bilgi aldı. Şefaatli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Tuncal, Kaymakam Günlü’yü tesislerle ilgili bilgiler verdi. Tuncal, KOP İdaresi tarafından verilen mali destek ile ilçeye bağlı iki köyde 525 metrekare büyüklüğünde iki ayrı sera tesisi kurulduğunu söyledi. Tuncal, Adem Şahan isimli çiftçinin Kızılyar Köyünde, Ali Yüksel isimli çiftçinin de Akçakoyunlu köyünde kurduğu sera tesislerinde yaz sezonunun ardından kış sezonu sebze ürünlerinin de alınmaya başladığını kaydetti. Tarım Müdürü Tuncal, ‘’Seralarda kış sebzeleri ıspanak, domates, fasulye, patlıcan, biber, kıvırcık, marul, maydanoz ağırlıklı üretim yapıyorlar. Verim çok iyi, ikinci ürün alınmaya başlandı’’ dedi. Tuncal, sera tesislerinin her birisinin 40 bin liraya kurulduğunu, bunun yüzde 20’sine tekâmül eden 8 bin liranın çiftçiler tarafından geriye kalan kısmında KOP idaresi tarafından verildiğinin altını çizdi. Sera tesislerinin Haziran ayında tamamlanarak, bu yıl ikinci ürünün alındığı da kaydedildi. Kaymakam Günlü’nün sera tesislerine yaptığı ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Muharrem Emre Atahan, İlçe Yazı İşleri Müdürü Mustafa Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Tuncal, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personeli Şükrü Tanun Öztürk de bulundu.