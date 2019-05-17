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Sera kurulumuna başlandı

SARIKAYA Belediyesi tarafından planlan sera tesislerinin kurulumuna başlanıldı.

Sera kurulumuna başlandı

SARIKAYA Belediyesi tarafından planlan sera tesislerinin kurulumuna başlanıldı.

17 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Sera kurulumuna başlandı

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, seçimler öncesinde, yeniden göreve gelmeleri halinde yapacakları yeni yatırım ve hizmetlerden olan sera tesisleriyle ilgili çalışmalara başladıklarını söyledi. Başkan Açıkel, ‘’Yapılması planlanan seralarda termal su kullanmamayı düşünüyoruz. Üretken belediyecilikte Sarıkaya’yı marka haline getirmek istiyoruz. Bu projeyle ilçe ekonomisine artı olarak büyük katkı sağlanacaktır. Sera tesislerimizin malzemeleri geldi, montaj çalışmaları devam ediyor’’ dedi.

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