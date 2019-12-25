PELEMiR DENEMEYE ALINDI

Yemeklik yağ ile birlikte sabun, deri, tekstil sanayinde kullanılan, küspesi hayvan yemi olarak tüketilen Pelemir bitkisinin deneme ekimi Boğazlıyan İlçesinin Gövdecili Köyünde yapıldı. Yozgat’ta yetişme ve gelişme durumunu gözlemlemek amacıyla yapılan deneme ekiminin Ekim-Kasım aylarında yapılması gerektiğini, ancak çiftçinin talebi, tohumluğun geç temin edilmesi nedeniyle ekim gecikmeli yapıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, deneme ekiminde, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilen tescilli ‘Karahan’ çeşidinin kullanıldığını söyledi. Özdemir, Pelemir bitkisinin, buğday tarlalarında yabani olarak yetişen doğal bir bitki türü olduğunu hatırlatarak, ‘’Son yıllarda yapılan çalışmalarla içerdiği yağ nedeniyle yağlık bitki olarak öne çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar bitkinin tohumlarında sabit yağ oranın yüzde 21- 26, protein oranın ise yüzde 14-20 arasında değiştiğini ortaya koymuştur’’ dedi. Özdemir, iklim ve toprak isteği bakımından fazla seçici olmayan Pelemir bitkisinin soğuğa oldukça dayanıklı, tek yıllık bir bitki olduğunu, bu özelliği nedeniyle toprak derinliği fazla olmayan, eğimli, erozyona maruz marjinal alanlarda sonbaharda ekilerek, tatmin edici bir verimle tarımı yapılabilecek önemli bir yağlı tohum bitkisi olmaya aday olduğunun altını çizdi. Bitkinin boyu doğal şartlarda 40-100 santim arasında değişmekte olduğunu kaydeden Özdemir, ‘’Bakanlığımıza bağlı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından adaptasyon çalışması yapılmış, tohumlarından yağ elde edilmiş, yağ asidi bileşenlerine bakılmış sonra bu yağdan biyodizel üretilerek, yakıt özellikleri incelenmiştir. Pelemir yağında bulunan yüzde 7-8 dolayındaki epoksi asit bu yağın bu haliyle yemeklik olarak kullanılmaması gerektiğini göstermektedir. Pelemir yağı içerdiği yüzde 19-20 oranındaki miristik asit nedeniyle sabun sanayi için oldukça elverişlidir. Diğer taraftan içerdiği epoksi asit nedeniyle deri ve tekstil sanayinde kullanılması uygundur. Ayrıca yağı çıkarıldıktan sonra arta kalan küspesi de hayvan beslemede kullanılabilecek bir kesif yem kaynağıdır. Pelemir tohumlarından elde edilen un ve yağ, düşük düzeylerde buğday ununa karıştırılarak, zayıf unların kuvvetlendirilmesinde geleneksel olarak kullanılmakta, ekmeğin bayatlaması geciktirme, hamurun daha iyi kabarmasında kendisinden faydalanılmaktadır. Fakat Pelemir ununun belli bir düzeyden sonra ekmeğe acılık verdiği de gözlenmektedir’’ diye konuştu.

