PANKOBİRLİK’ten çağrı

Bünyesinde 5 şeker fabrikası bulunduran PANKOBİRLİK, yaptığı yazılı açıklamada, fabrikaların özelleştirilmesinin mümkün olduğunu ancak varlık satışı yönteminin, özelleştirme için tek yol olmadığı görüşünü dile getirdi. Dünyadaki gelişmiş ülkelerden örnek veren PANKOBİRLİK, şekerin stratejik öneminin göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlattı.

PANKOBİRLİK, ülkemiz açısından fabrikaların çiftçi kuruluşlarına, işletme devri yöntemiyle özelleştirilmesinin daha doğru bir metot olabileceğini vurguladı.

PANKOBİRLİK tarafından yapılan açıklamada, fabrikayla kader birliği içerisine girmiş olan pancar çiftçisinin pancardan kaybederse fabrikadan, fabrikadan kaybederse pancardan kazanarak tarım- sanayi ittifakının önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek,

“Böylece şeker pancarı tarımının, dolayısıyla şeker fabrikalarının çalışmasının sürekliliği sağlanmış olacaktır. Halihazırda çiftçi kuruluşları eliyle yönetilen 5 fabrikanın ülkemiz ekonomisine katkıları göz önünde bulundurulacak olursa bu konudaki ısrarımızın ülkemizin hayrına olduğu açık seçik ortaya çıkacaktır” ifadelerine yer verildi.

PANKOBİRLİK, açıklamasında 6 madde halinde şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sonucu meydana gelebilecek olumlu ve olumsuz hadiseleri detaylı bir şekilde de ele alarak, açıklamada ayrıca ABD’de uygulanan model hakkında da bilgi sundu.