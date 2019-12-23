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Pancar işlendi, şeker oldu

BOĞAZLIYAN Şeker Fabrikası’nın 13’üncü kampanya dönemi sona erdi.

Pancar işlendi, şeker oldu

BOĞAZLIYAN Şeker Fabrikası’nın 13’üncü kampanya dönemi sona erdi.

23 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Pancar işlendi, şeker oldu

Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nda 90 günlük 2019-2020 kampanya dönemi süresince 1 Milyon 230 bin ton pancar işlenip, 177 bin 300 ton şeker elde edildiği belirtildi. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 13’üncü kampanyayı ağız tadı ile tamamladıklarını belirterek, ‘’Boğazlıyan şeker Fabrikamız bu sene son yılların en verimli kampanyasını yaşamış oldu. Onun için gerçekten biz hep birlikte bundan çok memnuniyet duyduk bu vesile ile emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu kampanya kapanışları artık bir gelenek haline geldi. Bu kadar süre zahmet ediyorsunuz, 90 günlük bir süre az değil. Gece gündüz durmadan 24 saat esası ile çalışılıyor. Büyük bir performans, emek ortaya koyuluyor ve tabi bunun sonucunda bize de düşen elinize sağlık demektir’’ dedi. Akay, kampanya sonucunda 1milyon 230 bin ton pancar işlenerek, 177 bin 300 ton da şeker elde edildiğini anlattı. Akay, ‘’Üretilen melasımız 42 bin 500 ton. Bu sene ayrıca kuru küspemizde biraz daha fazla üretilmiş, 12 bin 590 ton olmak üzere ve üretilen yaş küspe de 225 bin ton olarak gerçekleşmiş. 90 günlük kampanya süresince ortalamamız 14 bin tonun üzerinde. Bu tabi çok önemlidir’’ diye konuştu. 

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