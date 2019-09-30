Ormanlara bakım

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü’nden arazi yol yapımı için dozerin kasabaya geldiğini söyledi. Başkan Ünal, ‘’Talebimiz üzerine, Çekerek Orman İşletme Şefliğimiz, Kastamonu’dan araç temin etti. Her iki kuruma da teşekkür ediyoruz’’ dedi. Belediye Başkanı Oğuz Ünal, Ormanlık alanda gençleştirme çalışmalarının devcam ettiğini söyledi. Başkan Oğuz Ünal, ormanlık alanda çalışan işçilere sabah kahvaltısı ikramında bulunup, çalışmalar hakkında da bilgi aldı.