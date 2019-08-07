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NOHUT KARARDI!

Görüntüsü normal, içi siyah, daha faydalı olduğu belirtilen Nohut çeşidi denemeye alındı

NOHUT KARARDI!

Görüntüsü normal, içi siyah, daha faydalı olduğu belirtilen Nohut çeşidi denemeye alındı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 00:00
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NOHUT KARARDI!

YOZGAT Tarım Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Siyah nohut çeşidinin, normal nohut çeşidine göre Türkiye'de pazarının fazla olmadığını belirterek, 'Ancak, besleyici özelliği ve bazı rahatsızlıklara iyi gelmesi nedeniyle pazar  talebi her geçen gün artan bir üründür. Çiftçimize tavsiye ediyoruz' diye konuştu.

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta, tarımsal üretimde çeşitliliği artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, deneme amaçlı ekimi yapılan siyah nohudun hasadı yapıldı. Yozgat’ta ilk kez alternatif ve yerli çeşitlerin denenmesi amacıyla Katran çeşidi Siyah Nohut’un ekiminin Boğazlıyan İlçesinin Gövdecili Köyü’nde İdris Oğuzhan isimli çiftçinin tarlasında yapıldığı kaydedildi. Yozgat Tarım Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personel ile çiftçilerin de takip ettiği siyah nohut hasadı biçerdöverle gerçekleştirildi. 6 dönümlük alanda ekimi ve hasadı yapılan Siyah Nohudun, görüntüsünün normal nohuttan farklı olmadığı, baklasının siyeh, kırılan baklanın içersinin ise sarı olduğu kaydedildi. Hem protein oranı hem de diğer besin maddeleri bakımından ülkemizde ekilen diğer nohutlara göre besleyici değerinin çok yüksek olduğu, lifli yapısı ile sağlıklı, zengin, mineral, vitamin içeriğine sahip olduğunun altı çizildi. Özdemir, ‘’Henüz Pazar durumu diğer Nohuda göre daha zayıf olmakla birlikte, bu saydığımız özellikleri nedeniyle bazı tüketiciler tarafından özellikle istenmektedir. Bizim amacımız İlimizdeki yetişme, verim durumunu gözlemek, çiftçilerimize göstermek, kamuoyuna duyurmaktır. Şuan pazar durumu diğer normal nohutlar kadar olmamakla birlikte çeşitli hastalıklara iyi geldiğinden, büyük şehirlerde değişik tatlar açısından bazı lokantalar tarafından özellikle talep edilmektedir. Önümüzdeki yıllarda Pazarının oluşacağı, talebinin artacağı kanaatindeyiz. Deneme amaçlı ekimi yapılan alanda gelişme ve verim durumu iyi. Pazarını ayarladıkları takdirde çiftçilerimize tavsiye ediyoruz’’ diye konuştu.

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