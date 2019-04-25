Nohut karalara büründü

Baklagil ekiminde alternatif ve yerli çeşitlerin denenmesine yönelik olarak katran çeşidi Siyah Nohut’un deneme ekimi Boğazlıyan İlçesi Gövdecili Köyünde yapıldı. Yozgat tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Siyah Nohut’un diğer nohuttan farkının bulunmadığını, renginin siyah olması nedeniyle halk arasında ‘Kara Nohut’ olarak tanındığını söyledi. Özdemir, ‘’Yetiştirilmesi kolaydır. İlimizde görülen çiftçilerimiz tarafından san olarak anılan antraknoz hastalığına toleranslıdır. Hem protein oranı hem de diğer besin maddeleri bakımından ülkemizde ekilen diğer nohutlara göre besleyici değeri çok yüksektir’’ dedi.

Tarım Müdürü Özdemir, lifli yapısı ile sağlıklı zengin, mineral ve vitamin sahip olmasından nedeniyle besleyici bir bitki olduğunun da altını çizdi. Özdemir, ‘’Siyah nohutta antioksidan magnezyum folik asit bol miktarda bulunmaktadır. Henüz Pazar durumu diğer nohuda göre daha zayıf olmakla birlikte bu saydığımız özellikleri nedeniyle bazı tüketiciler tarafından özellikle istenmektedir. Geliştirilen bu çeşidin İlimizde yetişme ve gelişme durumu gözlenecek, hasat döneminde ise verim ve ürün kalite analizleri yapılacak, sonuçlar kamuoyuna duyurulacaktır’’ diye konuştu.