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NOHUT EKiM ALANLARI GENiŞLEDi

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta Nohut üretim alanları yeniden artırılmaya yönelik başlatılan çalışmalardan olumlu dönüşler yaşanıyor. 

NOHUT EKiM ALANLARI GENiŞLEDi

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta Nohut üretim alanları yeniden artırılmaya yönelik başlatılan çalışmalardan olumlu dönüşler yaşanıyor. 

24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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NOHUT EKiM ALANLARI GENiŞLEDi

Toprak işlemesiz gerçekleştirilen tarımsal ekimlerde dekardan elde edilen ürün miktarı da artıyor. Yozgat’ta 2016 yılında dekardan 116 kilo ürün alınırken, geçen yıl 127 kilo ürün alındı. Bu yıl dekardan alınacak ürün miktarının 134 kilonun üzerinde olması bekleniyor. En fazla nohut üretimi gerçekleştirilen 10 il arasında yer alan Yozgat’ta 2004 yılında 384 bin 740 dekarda ekimi yapılan nohut sonraki yıllarda gerileyerek 2016 yılında 178 bin 718 dekara kadar indi. Bu yıl 590 bin 433 dekar alana nohut ekimi yapıldı. Nohut üretimi 2004 yılında 37 bin 803 ton olarak gerçekleşti. Ekim alanlarının daralmasına bağlı olarak üretimde düştü. 2016 yılında 178 bin 186 dekar alanda nohut ekimi yapılarak, dekardan 116 kilo olmak üzere toplam 20 bin 798 ton ürün alındı. 2017 ekilen alan miktarı 268 bin 186 dekara, üretim rekoltesi 28 bin 418 tona çıktı. Geçen yıl ise 418 bin 776 dekar alanda ekim yapılarak, dekardan 127 kilo ürün alınarak, toplamda 53 bin 319 ton ürün alındı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Yozgat’ın havasının sert olduğunu, sulama konusunda ise yetersiz konumda bulduğunu hatırlatarak, iklimsel dayanıklılığı bulunan nohut türlerinin ekilmesine yönelik deneme amaçlı çalışmalar yaptıklarını söyledi. Özdemir, özellikle toprak işlemesiz nohut ekimini teşvik ederek, su tasarrufu sağlandığını, yapılan deneme ekimlerinden dekar başına alınan ürün miktarının da her geçen yıl yüksek olmasına dikkat çekti. Toprak işlemesi yapılmadan yapılan ekimlerde dekar başına 30 lira yakıt tasarrufu sağlandığı, uygulama kapsamında çiftçiye 45 lira destekleme ödemesi yapılacağı bildirildi. Yozgat’ta bu yıl nohut ekim alanı ve üretim miktarının daha fazla olduğu, çiftçi beyanlarının alınmasının ardından ekilen alan, üretim ve dekar başına verimin net olarak ortaya çıkacağı ifade edildi. Yozgat’ta bu yıl 590 bin 443 dekar alanda nohut ekimi yapıldı. İlk belirlemelere göre dekardan 134 kilo civarında ürün alınarak, rekoltenin 80 bin dolayında olmasının beklendiği bildirildi. 

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