NADAS ALANINA NOHUT

Yozgat’ta belirlenen toplamda 8 bin dekar nadasa bıkılan tarım alanına nohut ekimi yapılması planlandı. Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, tarım arazilerinin boş bırakılmasının önlenmesi, nadasa bırakılan alanların tarıma kazandırılması, arz açığı olan bitkisel ürünlerin üretiminin artırılması amacıyla ‘sözleşmeli üretim modeli’ uygulamasının devreye sokulduğunu söyledi. Özdemir, bu amaçla Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği arasında işbirliği protokolü imzalandığını hatırlattı. Özdemir, sözleşmeli üretim modelinin esas alındığı projeyle, ülkemizdeki yaklaşık 4 milyon hektara ulaşan nadas alanlarını tarımsal üretime kazandırıp, bu alanlarda ilk etapta arz açığı olan baklagil üretiminin artırılmasının hedeflendiğini anlattı. Özdemir, ‘’Projenin uygulanacağı 9 pilot ilden biri olan ilimiz ve ilçelerinde proje kapsamında 105 bin 150 kilo sertifikalı Azkan çeşidi nohut tohumu 170 çiftçi tarafından kullanılarak, yaklaşık 8 bin dekar nadas alanında nohut üretimi yapılacaktır. Proje kapsamında, çeşitli nedenlerle nadasa bırakılan bölgelerde, arazisini 3 yıl süre ile boş bırakmamayı taahhüt eden çiftçilerimizle münavebe esaslarına uygun üretim sözleşmesi yapılmıştır. Çiftçilerimiz, kullandıracağımız sertifikalı tohumlarla alım garantili üretim yapacaklar. Bu çerçevede dane baklagiller ve baklagil yem bitkileri tohumlarının yüzde 50'si, hububat tohumlarının ise yüzde 100'ü Bakanlığımızca hibe edilecektir. Çiftçilerimizin sözleşmeli modelle üreteceği ürünler, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından satın alınacaktır’’ dedi.