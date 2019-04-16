MARKA  OLUYORUZ!

Türkiye'de en fazla patates üretiminin yapıldığı iller arasında 23'üncü sırada bulunan Yozgat'ta geçen yıl yıl 830 dekar alana ekim yapıldı. Dekardan 3 bin 241 kilo verim alınarak, toplam üretim 26 bin 904 ton olarak gerçekleşti. Daha önce yurt genelinde genel olarak yabancı menşeili patates tohumu kullanıldığı, 2015 yılından itibaren yerli tohum üretimine başlandığı kaydedildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli patates tohumlarını tanıtmak, üretimini artırmak amacıyla Yozgat’ın Kuşçu köyünde deneme amaçlı ekip yaptırdı. 6 çeşit patates tohumu makine ile tarlaya ekildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, yerli tohumlarla üretim yapılması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Yozgat'ta geçen yıl yaklaşık 27 bin ton patates üretiminin gerçekleştiğine vurgu yapan Özdemir, "Daha çok yabancı tohumlardan üretim yapılıyordu. Bu sene araştırma enstitümüzün geliştirmiş olduğu çeşitlerden ilk defa ilimizde ekim yapıyoruz. Çiftçimizle bir araya geldik, 6 yerli tohum çeşidimizin ekimini gerçekleştiriyoruz. Hasat zamanında verimini çiftçimizle birlikte değerlendirip, yerli çeşidimizi tanıtmaya çalışacağız" dedi.

Çiftçi Yaşar Darı da, 2004'ten beri patates ektiğini, bu yıl ilk defa yerli tohum denediğini belirterek, "Daha önce verim iyiydi, bunu ilk defa deniyoruz. Yerli tohumlarımızı üretmek ve çoğaltmak istiyoruz. Ülkemize bir katkımız olsun istedik" ifadelerini kullandı.

MERKEZ OLABİLİRİZ

Tokat ile birlikte 25 ildeki toplam 141 bin 650 dekar alanda patates üretiminin yasaklandığı, yasak konulan iller arasında Yozgat’ın bulunmadığı kaydedildi. Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Konya, Nevşehir, Ordu, Sivas, Tokat, Trabzon gibi illerde hastalıkla karşılaşıldığına vurgu yapıldı. Karantina etmeni olan Patates Siğili Hastalığı, Patates ve Domateste Bakteriyel Solgunluk, Patates Kahverengi Çürüklüğü, Patates Halka Çürüklüğü ve Patates Kist Nematodlan nedeniyle dikim yasağı uygulandığı ifade edildi. Karantinaya tabi zararlı organizma tespiti nedeniyle 141 bin 650 dekar patates üretim alanında patates ekiminin yasaklandığı bildirildi. Söz konusu karantina zararlılarının kimyasal mücadelesinin bulunmadığı, tek mücadele yönteminin karantina tedbirlerinin alınması, kültürel tedbirlerin uygulanması ve münavebe yapılması olduğunun altı çizildi. Yurdun önemli bölümünde patates ekimine sınırlama getirilirken, Yozgat’ta patates üretiminin yaygınlaştırılması, kaliteli yemeklik patates üretimin yapılmasıyla Niğde’den sonra patates üretiminin merkezi haline gelebileceği kaydedildi.

