Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
90529
ALTIN
213.658
DOLAR
5.3738
STERLİN
6.7554
EURO
6.0725

Mandacılık gelişecek

BOZOK Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü tarafından yürütülen, KOP tarafından desteklenen ‘Yozgat İli Manda Yetiştiriciliğinde Verimlilik, Süt Hijyeni ve Kalitesini Artırma’ projesi kapsamında 12 Manda üreticisi farklı illerdeki tesisleri gezerek, bilgi edindi.

Mandacılık gelişecek

BOZOK Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü tarafından yürütülen, KOP tarafından desteklenen ‘Yozgat İli Manda Yetiştiriciliğinde Verimlilik, Süt Hijyeni ve Kalitesini Artırma’ projesi kapsamında 12 Manda üreticisi farklı illerdeki tesisleri gezerek, bilgi edindi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
9 Okunma
Mandacılık gelişecek

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Yozgat Manda Birliği ortaklığında hazırlanan proje ile Yozgat’ta manda yetiştiriciliğini artırıp, süt verimi ve kalitesini artırmaya yönelik yeni çalışmaların devreye sokulmasının planlandığı kaydedildi. Proje kapsamında gerçekleştirilen teknik gezide, modern manda yetiştiriciliği yapan işletmelerde kullanılan teknikler, manda sütünün işlenmesi ve değerlendirilmesi hakkında bilgilerAalındı. 12 Manda üreticisinin katılımcı olarak yer aldığı teknik gezide İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir illerinde bulunan modern manda yetiştirme ve süt işleme tesisleri gezildi. Proje koordinatörlüğünü Öğretim Üyesi Dr. Orhan Ermetin, Yozgat’ın içerisinde bulunduğu bölgede Anadolu Manda ırkı yetiştiriciliği yapıldığını, aile işletmeleri şeklinde yürütülen üretimde, süt veriminin çok az olduğunu, yoğurt, kaymak gibi süt ürünlerinin aile geçim kaynağı olarak devam ettirilmekte olduğunu söyledi. Ermetin, ‘’Gezi yaptığımız işletmelerde İtalyan, Murrah ırkları ve melezlerinin olduğu, büyük ve ticari işletmelerde süt verimi ve karlılığın daha ön plana çıktığı gözlemlenmiştir. Ayrıca manda sütünden elde edilen süt ürünlerinden, özellikle peynir çeşitleri çok daha fazla gelir elde edilmektedir. Yozgat’ta üretilen manda sütünün değerlendirilmesi ve marka haline gelmesi için süt işleme tesislerine ihtiyaç vardır” dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ÇiLEK PROJESiNE DESTEK
ÇiLEK PROJESiNE DESTEK
Meralar ıslah ediliyor
Meralar ıslah ediliyor
Parayı Tarıma Yatırdık
Parayı Tarıma Yatırdık
Soğanda fiyat artışı
Soğanda fiyat artışı
ZAHMETSiZ TARIMI SEVDiK
ZAHMETSiZ TARIMI SEVDiK
Ayçiçeğinde verim artışı
Ayçiçeğinde verim artışı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim