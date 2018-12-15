Mandacılık gelişecek

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Yozgat Manda Birliği ortaklığında hazırlanan proje ile Yozgat’ta manda yetiştiriciliğini artırıp, süt verimi ve kalitesini artırmaya yönelik yeni çalışmaların devreye sokulmasının planlandığı kaydedildi. Proje kapsamında gerçekleştirilen teknik gezide, modern manda yetiştiriciliği yapan işletmelerde kullanılan teknikler, manda sütünün işlenmesi ve değerlendirilmesi hakkında bilgilerAalındı. 12 Manda üreticisinin katılımcı olarak yer aldığı teknik gezide İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir illerinde bulunan modern manda yetiştirme ve süt işleme tesisleri gezildi. Proje koordinatörlüğünü Öğretim Üyesi Dr. Orhan Ermetin, Yozgat’ın içerisinde bulunduğu bölgede Anadolu Manda ırkı yetiştiriciliği yapıldığını, aile işletmeleri şeklinde yürütülen üretimde, süt veriminin çok az olduğunu, yoğurt, kaymak gibi süt ürünlerinin aile geçim kaynağı olarak devam ettirilmekte olduğunu söyledi. Ermetin, ‘’Gezi yaptığımız işletmelerde İtalyan, Murrah ırkları ve melezlerinin olduğu, büyük ve ticari işletmelerde süt verimi ve karlılığın daha ön plana çıktığı gözlemlenmiştir. Ayrıca manda sütünden elde edilen süt ürünlerinden, özellikle peynir çeşitleri çok daha fazla gelir elde edilmektedir. Yozgat’ta üretilen manda sütünün değerlendirilmesi ve marka haline gelmesi için süt işleme tesislerine ihtiyaç vardır” dedi.