Mağduriyet giderilmelidir

Erkekli, bölgenin afet bölgesi ilan etmesi gerektiğine vurgu yaparak, "İl merkezimize ve Şefaatli ilçemize bağlı toplam 15 köyde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı sonucu özellikle ekili arazilerde olmak üzere nadasa bırakılan arazilerde, ahır ve kümeslerde maalesef çok büyük miktarlarda maddi zarar oluşmuştur. Yozgat’ta selin ve dolunun vurduğu köylerde tam anlamıyla bir doğal afet yaşanmıştır. Birçok ekili arazi ürün hasadı yapılamaz durumdadır. İlimizin bu bölgeleri acilen doğal afet bölgesi ilan edilmeli ve devletimiz vatandaşlarımızın yaralarını sarmalıdır. Ayrıca zarar gören çiftçilerimizin borçları ertelenmeli ve faizleri tamamen silinmelidir. Çiftçilerimize tekrar büyük geçmiş olsun diliyor, devlet büyüklerimizi bölge insanımızın bu mağduriyetini giderilmesi adına adım atmasını temenni ediyorum" dedi.