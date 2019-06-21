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Mağduriyet giderilmelidir

YOZGAT Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, Yozgat merkez ve Şefaatli ilçelerine bağlı bazı köylerde meydana gelen sağanak yağmur ile dolu yağışı nedeniyle bölgede büyük ölçüde maddi zarar oluştuğunu, bu zararın karşılanması gerektiğini söyledi.

Mağduriyet giderilmelidir

YOZGAT Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, Yozgat merkez ve Şefaatli ilçelerine bağlı bazı köylerde meydana gelen sağanak yağmur ile dolu yağışı nedeniyle bölgede büyük ölçüde maddi zarar oluştuğunu, bu zararın karşılanması gerektiğini söyledi.

21 Haziran 2019 Cuma 00:00
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Mağduriyet giderilmelidir

Erkekli, bölgenin afet bölgesi ilan etmesi gerektiğine vurgu yaparak, "İl merkezimize ve Şefaatli ilçemize bağlı toplam 15 köyde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı sonucu özellikle ekili arazilerde olmak üzere nadasa bırakılan arazilerde, ahır ve kümeslerde maalesef çok büyük miktarlarda maddi zarar oluşmuştur. Yozgat’ta selin ve dolunun vurduğu köylerde tam anlamıyla bir doğal afet yaşanmıştır. Birçok ekili arazi ürün hasadı yapılamaz durumdadır. İlimizin bu bölgeleri acilen doğal afet bölgesi ilan edilmeli ve devletimiz vatandaşlarımızın yaralarını sarmalıdır. Ayrıca zarar gören çiftçilerimizin borçları ertelenmeli ve faizleri tamamen silinmelidir. Çiftçilerimize tekrar büyük geçmiş olsun diliyor, devlet büyüklerimizi bölge insanımızın bu mağduriyetini giderilmesi adına adım atmasını temenni ediyorum" dedi.

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