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Lider Çocuk Tarım Kampı

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, İlköğretim 4. sınıf öğrencilerine yönelik doğa bilinci, çevre farkındalığını kazandırmak, tabiatla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda teknolojileri, gıda güvenirliliği konularında farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Lider Çocuk Tarım Kampı

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, İlköğretim 4. sınıf öğrencilerine yönelik doğa bilinci, çevre farkındalığını kazandırmak, tabiatla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda teknolojileri, gıda güvenirliliği konularında farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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Lider Çocuk Tarım Kampı

Beslenme ve Gıda için Biyoçeşitlilik Projesi kapsamında ‘Yenilebilir Yabani Bitki Türleri’ hakkında bilgi vermek amacıyla Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygun görülen Mehmet Akif Ersoy İlköğretim okulu 4/E sınıfı öğrencileri kampa alındı. Öğrenciler okuldan alınarak, Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tanıtıldı, bilgi verildi. Öğrenciler, Et ve Süt Kurumu, Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Kampüs içindeki Teknopark tesislerini gezip, bilgi aldı. Öğrenciler, Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Tabiat Eğitim Merkezi gezdirildi. Jandarma ile ortak olarak Biyokaçakçılık Eğitimi verildi. Öğrenciler üç gün devam eden kampın son gününde ise, Sorgun Pankobirlik ziyaretinde bulundu. Sonrasında ise öğrencilere ‘Katılım Belgeleri( ile birlikte çeşitli hediyeler verildi. 

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