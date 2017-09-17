Lavanta bereketi

Çayıralan Kaymakamlığı ve ORAN Kalkınma Ajansı tarafından “Çayıralan Lavanta Kokuyor” ismiyle ortaklaşa hazırlanan proje kapsamında ekilen Lavantaların ilk hasadı bu yıl yapıldı.

2016 yılında dönemin kaymakamı Ömer Faruk Yüce tarafından hazırlanan proje ile Çayıralan genelinde 45 dönümde 75 bin lavanta fidanı toprakla buluşmuştu. 2016 yılı Haziran ayında Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın da katılımı ile törenle dikim yapılan lavanta bitkisinde ilk hasat 2017 yılı Eylül ayında yapıldı.

Çoğunlukta buğday, arpa ve nohut ekiminin yapıldığı Çayıralan’da ilçe nüfusunu göç vermeden yerinde tutmak amacıyla yeni alternatif ürünler yetiştirmek amacıyla Türkiye’de çoğunluğu Isparta yöresinde yetiştirilen lavanta bitkisi deneme amaçlı olarak Çayıralan ilçesinde uygulanmıştı.

9 çiftçi ile 45 dönümde ve Çayıralan çeşitli bölgelerinde ekilen Lavanta bitkisi geçtiğimiz yıl geçirdiği çetin kış şartlarından sonra kurumadan başarıyla çıkıp ilk çiçeğini bu yıl verdi.

BU YIL HASAT ÖN GÖRÜLMÜYORDU

Lavanta bitkisini deneme amaçlı eken Çokradan yetiştiricilerinden Abdulbaki Karataş, 2017 yılında hasat öngörülmediğini ama yinede bitkinin az da olsa çiçek verdiğini söyleyerek açıklamalarına şöyle devam etti.

“Çayıralan Kaymakamlığı ve ORAN Kalkınma Ajansı ile birlikte yürüttükleri “Çayıralan Lavanta Kokuyor” projesi ile birlikte Çayıralan genelinde 45 dönüm alanda örnek ekim uygulanmıştı. Bu proje kapsamında temin edilen 75 Bin Fidan 9 çiftçiye tarlasında ekimi yapılmıştı. Bende Çokradan mahallesinde 2 dönümlük bir tarlaya deneme amaçlı olarak diktim. Ancak projeyi takip eden ve bizlere her zaman destek veren Çayıralan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Hayrullah Özdemir, Ziraat Mühendisi Elif Çimen ve projeyi takip eden profosörümüz bitkinin dikiminden 3 yıl sonra ürün alabileceğimizi söylemişlerdi. Ancak bitkinin dikimi üzerinden 15 ay geçmesine rağmen bitki çiçeklendi ve ürün verdi. Az da olsa bu yıl ilk hasadı aldık” dedi.

“Proje hazırlanırken, Çayıralan ikliminin kışları sert geçmesi nedeniyle bitkiye zarar verip vermeyeceği endişesi ile dikim yaptıklarını söyleyen Karataş, “Lavanta bitkisi ilçemiz iklimine uyum sağlıyor. Geçtiğimiz kış şartları soğuk ve kurak geçince bitkide kuruma oldu. Bahara çıkıldığında bitkinin bütün dalları kurumuştu. Ancak baharla birlikte yeni sürgünlerle bitki yeniden daha gür biçimde canlandı. Bu da gösteriyor ki Çayıralan iklimine Lavanta bitkisi uyum sağlayacak” dedi.

“Projenin bir örnek proje olduğunu ve gelir getirir bir ürün olduğu taktirde tüm çiftçilere tavsiye edileceğini bildiren Karataş, “Henüz tüm çiftçilerimizin dikmesi için tavsiye edilecek bir pozisyonda değiliz. Çünkü ürün üçüncü yılından itibaren tam verim veriyor. Gelecek yılki hasatla birlikte dekar başına elde edilen ürün rekoltesi ve ürünün piyasa değeri ile kıyaslama yapılması uygun olacak. Ancak Lavanta ürünü diğer hububat ürünleri ile mukayese edildiğinde; Lavanta bitkisine ilk yıl masraf ediliyor ve 25 yıl boyunca bu bitkiden ürün elde ediliyor. Ancak hububat türü diğer ürünlerde toprak işlemesi, gübreleme, tohum gibi bir çok masraflar her yıl yapılmak zorunda kalıyor. Eğer ilçemizde dekar başına rekolte bazında Isparta’daki rekolteyi yakalayabilirsek, hububata kıyasla büyük gelirler elde edebiliriz” dedi.



