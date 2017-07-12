Köseyusuflu’dan sofralara

Çelik, ısıtma ve su arıtma sistemleri ile faaliyetlerini sürdürürken mutfakların ve yemeklerin olmazsa olmazı domatesi de en lezzetli şekilde sofralara ulaştırıyor. Yozgat’ın merkeze bağlı Köseyusuflu Köyü’nde kapalı sera sistemi kuran Çelik, topraklı tarım domates üretimini yaparak, organik sebze ürünlerini yerli mağazalar zinciri olan GİMAT aracılığı ile Yozgat halkına sunuyor.

Seracılıkta topraklı tarımın önemine değinen Muhammet Çelik, organik tarım adı altında, hiç toprak görmeyen seralarda, çeşitli üretim yöntemleri ve katkılı ilaçlar ile yapılan üretimin ne denli sağlıklı olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Çelik, esas organik üretimin topraktan geçtiğini, bunun bilincinde olduğunu ve üretimlerini gerçek organik tarım ürünü olarak Köseyusuflu’nun girişinde yapmış olduğu bin metrekarelik serasında domates, salatalık ve sivri biber olarak yetiştirerek gerçekleştirdiğini kaydetti.

Topraklı tarım üreticiliği ile tarımsal faaliyetlerini seracılıkla daha ileriye götüreceğini anlatan Çelik, ekleyerek, topraklı tarım ile güvenilir yollarla ürettiği organik sebze ürünlerini yerinde görmek ve temin etmek isteyen tüm hemşerilerini ve işletme sahiplerini Köseyusuflu Köyü girişindeki serasına davet etti.

Çelik, son olarak, Yozgat’ta seracılığın artırılması gerektiğini belirterek, “Seracılığın Yozgat’ta artması ile birlikte seracılıkta kullanılan malzemelere erişim de daha kolay olacaktır. Sera sayısının artması Yozgat’ta üretimin artmasına olumlu bir şekilde yansıyacaktır” ifadelerine yer verdi.

