Kış hazırlığı başladı!

Tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Yozgat'ta besiciler, kış hazırlıklarına başladı. Hayvan yetiştiricileri, yaz sıcağında büyük bir zahmetle biçtikleri otları, kuruma işleminin ardından bağ şekline getirerek hayvanlarının kışlık yiyeceklerini hazırlamaya başladılar.

Buğday hasadının ardından ot biçme işleminin yaklaşık 2 hafta sürdüğünü söyleyen Şerafettin Türkoğlu,"Yozgat’ta geçim kaynağımız tarım ve hayvancılık. Kış mevsiminde hayvanlarımızın aç kalmaması için şimdiden ot topluyoruz. Hayvanlarımız için kışa hazırlık yapıyoruz. Köylüler yaz aylarında topladıkları otları bir araya getirerek samanlıklarında ve ahırlarında stokluyorlar. Yaptığımız bu iş kış şartlarını rahat geçirmemizi sağlıyor" dedi.

Hayvanı olmayan köylülerin ise buğday hasadından sonra balya haline getirdikleri samanı sattıklarını da dile getiren Türkoğlu, samanın kilosunun 25 kuruşa satıldığını ifade etti.