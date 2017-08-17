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Kış hazırlığı başladı!

Yozgat'ta buğday hasadının sona ermesiyle birlikte besiciler, hayvanları için kış hazırlıklarına başladı. 

Kış hazırlığı başladı!

Yozgat'ta buğday hasadının sona ermesiyle birlikte besiciler, hayvanları için kış hazırlıklarına başladı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
17 Ağustos 2017 Perşembe 07:00
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Kış hazırlığı başladı!

Tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Yozgat'ta besiciler, kış hazırlıklarına başladı. Hayvan yetiştiricileri, yaz sıcağında büyük bir zahmetle biçtikleri otları, kuruma işleminin ardından bağ şekline getirerek hayvanlarının kışlık yiyeceklerini hazırlamaya başladılar.
Buğday hasadının ardından ot biçme işleminin yaklaşık 2 hafta sürdüğünü söyleyen Şerafettin Türkoğlu,"Yozgat’ta geçim kaynağımız tarım ve hayvancılık. Kış mevsiminde hayvanlarımızın aç kalmaması için şimdiden ot topluyoruz. Hayvanlarımız için kışa hazırlık yapıyoruz. Köylüler yaz aylarında topladıkları otları bir araya getirerek samanlıklarında ve ahırlarında stokluyorlar. Yaptığımız bu iş kış şartlarını rahat geçirmemizi sağlıyor" dedi.
Hayvanı olmayan köylülerin ise buğday hasadından sonra balya haline getirdikleri samanı sattıklarını da dile getiren Türkoğlu, samanın kilosunun 25 kuruşa satıldığını ifade etti.

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