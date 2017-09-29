-Kırsal yatırıma yüzde 50 hibe

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ile tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesine yönelik yapılacak yatırımların desteklenmesine devam edileceği belirtildi. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yapılacak yatırımcılara yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanacağı ifade edildi.

Başvuru sahibinin, öngörülen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruların gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılması gerektiği hatırlatıldı. Açıklamada, ‘’Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri hariç, son başvuru tarihinde faaliyet süresi beş yılını doldurmamış tesisler Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme niteliğinde başvuruda bulunamaz. Ayrıca daha önce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için nihai rapora bağlanma tarihi itibarı ile beş yılını doldurmamış olanlar Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme veya Tamamlama niteliğinde bu Tebliğ kapsamında hibe başvurusunda bulunamaz’’ denildi.

Niteliği yeni tesis olan başvurular sadece nüfusu 20 binden az olan yerleşim yeri ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılabileceği ifade edildi.