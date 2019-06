Kırmızı ette rekor kırdı

Bir aylık ramazan ayı döneminde Yozgat Et ve Sut Kurumu Satış Mağazasında 55 bin 603 kilo kırmızı et satışı gerçekleştirildi. Ramazan ayında günlük ortalama 2 bin ton kırmızı et satışı yapılırken, normal günlerde ise bu rakam 600 kiloyu buluyor. Yozgat Et ve Süt Kurumu, ramazan ayında sattığı 55 bin 603 kilo et karşılığında 1 milyon 481 lira gelir elde etti. Yozgat il merkezi ile birlikte ilçeler ve komşu illerden de kırmızı et almak için Yozgat Et ve Süt Kurumu Satış Mağazasına gelindiği öğrenildi. Kişi başı 4 kilodan fazla et satışının yapılmadığı bildirildi. Satış mağazasından satışı yapılan etin ithal değil yerli hayvan olduğu, ayrıca her sene ramazan ayında satış mağazasında yoğunlukların yaşandığı kaydedildi. Yozgat Et ve Süt Kurumu satış mağazasında kırmızı et dışında tavuk eti 4 bin 666 kilo, şarküteri reyonundan ise 4 bin 788 kilo satış yapıldığı bildirildi.