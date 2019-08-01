Kiraz, ihracatımızı artırdı

Yurt genelinde ise, ihracat 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 14,3 azalarak 11 milyar 82 milyon dolar, ithalat yüzde 22,7 azalarak 14 milyar 259 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 42,5 azalarak 3 milyar 177 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Haziran ayında yüzde 70,1 iken, 2019 Haziran ayında yüzde 77,7'ye yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, 2019 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 15,5, ithalat yüzde 0,2 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise, 2019 yılı Haziran ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,1, ithalat yüzde 14,8 azaldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Haziran ayında 1 milyar 74 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 685 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 640 milyon dolar ile Fransa ve 613 milyon dolar ile İtalya takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Haziran ayında 1 milyar 537 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 276 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 192 milyon dolar ile Almanya ve 919 milyon dolar ile ABD izledi. Ülke geneli ile birlikte Yozgat’ın da yer aldığı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı bölgesindeki Kayseri ve Sivas’ta ihracat azalırken, ithalat artışı devam etti. Yozgat’ta ihracatın artmasında en önemli faktör Kadışehri ilçesindeki meyve bahçesinde yetiştirilen Kiraz’ın Çin’e ihraç edilmesi oldu. Yurdun farklı bölgelerinden Çin’e 1 milyon 380 bin dolarlık ihracat yapıldı. Kabalı Köyünden ise Haziran ayı içerisinde Çin’e yaklaşık 5 bin ton kiraz ihraç edildi. Çin’den gelen işadamlarının önümüzdeki yıllarda da Kadışehri ilçesinden meyve ihraç etmek istedikleri kaydedildi.