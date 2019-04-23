Kıraçta verimli üretim arayışı

Alternatif yağ bitkisi olan ketencik üretimine yönelik yapılan deneme amaçlı ekimler yakın takibe alındı. Alternatif ürünlerde çiftçilere önderlik yapmak amacıyla 2018 üretim sezonunda yazlık olarak deneme ekimi yapılarak, hasat edilen ketencik bitkisi, dekardan 112 kilo verim alındı. Yozgat şartlarında kışlık olarak gelişim ve yetişme durumunu çiftçilere göstermek amacıyla Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü uzmanları ile birlikte Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli kontrolünde kışlık ketencik bitkisi ekimi yapıldı. Türkiye'de marjinal alanlarında değerlendirebilecek alternatif bir yağ bitkisi olduğu belirtilen ketencik bitkisinin tohumlarının çok küçük boyutta olduğu kaydedildi. Yozgat'ta deneme amaçlı yapılan kışlık ekimlerinin ardından gelişimi yakın takibe alındı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü İlhan Subaşı ve sektör yetkilileriyle birlikte deneme amaçlı ekim yapılan tarladaki gelişmeleri gözlemledi. Tarım Müdürü Özdemir, Yozgat Merkez ve Sorgun ilçesinde üç değişik bölgede deneme ve demonstrasyon uygulaması yapıldığını söyledi. Özdemir, ‘’Çiftçilerimize alternatif ürün ve gelir için birçok konuda çalışmaktayız. Bunlardan biri de Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürüttüğümüz Ketencik deneme ve demonstrasyonlarıdır. Ketencik özellikle biyodizel yapımında kullanılan, kıraç alanlarda yetişebilen çiftçilerimize alternatif olabilecek yağlık yeni bir üründür. Bu tür ürünlerin üretiminin artırılması ülkemiz için stratejik öneme haizdir’’ dedi.

Özdemir, Yozgat şartlarında kışlık olarak ekimi yapılarak sonuçlarını görmek, çiftçiye duyurmak gayesiyle 3 bölgede demonstrasyon ekimleri yapıldığını, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Merkez tarafından İnceçayır Köyünde adaptasyon denemesi kurulduğunu ifade etti. Özdemir, ‘’Teknik personelimiz bu deneme ve demonstrasyonların takibini yapmaktadır. Şu an en ekilen bir denemede soğuk ve yağış azlığına bağlı bir miktar gerileme ve zarar vardır. Fakat diğer 2 denememizin durumu iyidir. Adaptasyon denemesi ile kışların soğuk ve uzun geçtiği bölgelere ve kuraklığa değişik ketencik çeşitlerinin dayanıklılığı ölçülmektedir” diye konuştu.

Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü İlhan Subaşı, İl Müdürlüklerine yapılan bu çalışmaları birlikte yürütmekten mutluluk duyduklarını, yapılacak bu tür çalışmaları Enstitü olarak destekleyeceklerini kaydetti.

