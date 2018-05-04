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Kaz yetiştiriciliği konuşuldu

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik başkanlığında kaz yetiştiriciliğin önemi, ıslahı ve değerlendirilmesi, pazarlanması konusu, ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi çatısı altında düzenlenen toplantıda ele alındı.

Kaz yetiştiriciliği konuşuldu

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik başkanlığında kaz yetiştiriciliğin önemi, ıslahı ve değerlendirilmesi, pazarlanması konusu, ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi çatısı altında düzenlenen toplantıda ele alındı.

04 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Kaz yetiştiriciliği konuşuldu

Yatırımcılar açısından karşılaşılan en büyük engellerden biri olan bürokratik engellerin giderilmesi ve en aza indirilmesi açısından Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç tarafından vurgulanan yeni nesil bürokrasiye örnek teşkil eden toplantıya, yatırımcılar, STK temsilcileri, girişimciler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda kaz yetiştiriciliği çok yönlü bir bakış açısıyla değerlendirildi, yönetişimin güzel bir örneği sergilendi. Yatırımcıların bire bir karşılaştıkları idari süreçleri kurum ve kuruluşların temsilcileri ile paylaşma fırsatına sahip olduğu, sonuçların katılım sağlayan paydaşlarla değerlendirildiği ve yapılacak yatırımlara sağlanacak kamu destekleri hakkında doğrudan bilgilendirme yapıldığı yeni nesil bürokrasiye örnek olan bir ortam oluşturuldu. ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi hizmet binası olan Miralay Şerif Bey Konağı’nda gerçekleştirilen toplantıda yeni nesil bürokrasiye uygun çok taraflı bir bakış açısıyla değerlendirilmeler yapıldı, yatırımcılar bilgilendirildi. 

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