Kaz varlığımız her yıl artıyor

KAZ yetiştiriciliğinde öteden beri önemli bir yere sahip olan Yozgat’ta, Bozok Üniversitesi tarafından yürütülen proje doğrultusunda damızlık kaz ve yumurta varlığımızda her geçen gün artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yozgat’ta kaz varlığı bir önceki yıla oranla arttı. Yozgat’ta 2010 yılında 33 bin 228 olan kaz varlığı 2011 yılında 18 bin 226’e geriledi. Kaz mevcudu ile ilk 8 il arasında yer alan Yozgat’ta kaz varlığının yeniden artışa geçerek, geçen yıl 29 bin 163 kaz varlığının bulunduğu belirlendi. Yozgat kaz varlığı ile yeniden ülke sıralamasında 8’inci sıraya çıktı. Yozgat’ta kaz eti tüketim alışkanlıklarında farklılıkların bulunduğu kaydedildi. Türkiye’de 2018 yılı itibariyle bir milyon 80 bin 190 kazın bulunduğu, 274 bin 154 kaz ile Kars’ın kaz varlığı bakımında ilk sırada yer aldığı açıklandı. Kars’ı 92 bin 754 kaz ile Muş takip ederken, Ardahan’da 75 bin 626, Çankırı’da 58 bin 982, Kütahya’da 42 bin 211, Samsun’da 33 bin 682, Afyonkarahisar’da 32 bin 534kazın bulunduğu açıklandı.