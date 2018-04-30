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Kaymakam Şanlı'nın Ataması Tamam

YOZGAT'ın Kadışehri ilçesinde görev yapıp, Türkiye'ye örnek olarak gösterilen meyve bahçesi projesini hayata geçiren kaymakam ve sosyoloğun Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ataması yapıldı.

Kaymakam Şanlı'nın Ataması Tamam

YOZGAT'ın Kadışehri ilçesinde görev yapıp, Türkiye'ye örnek olarak gösterilen meyve bahçesi projesini hayata geçiren kaymakam ve sosyoloğun Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ataması yapıldı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Kaymakam Şanlı'nın Ataması Tamam

Geçtiğimiz Aralık ayında TİGEM Genel Müdürlüğü'ne getirilen Rize Pazar Kaymakamı İsmail Şanlı ile Ocak ayında TİGEM Genel Müdür Yardımcılığına getirilen sosyolog Üzeyir Tekin'in atama kararları bugün yayımlandı. Diğer yandan geçtiğimiz yıl Mart ayında Hayvancılık Genel Müdür Yardımcılığına getirilen Salih Çelik ile 17 Kasım 2016'dan buyana görevini vekâleten yürüten Yalova İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Parıldar'ın da atama kararı nihayet yayımlandı.
ATAMA KARARLARI YAYIMLANDI
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait atama kararları bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre görevlerini vekâleten yürüten Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve İl Müdürü'nün atamaları yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım Bakanlığına ait atama kararlarına göre; Tarım İşletmeleri Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına İçişleri Bakanlığı Rize Pazar Kaymakamı İsmail Şanlı, Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyeliğine Bakanlık Müşaviri Üzeyir Tekin, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcılığına Salih Çelik ve Yalova İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Suat Parıldar atandı.
GÖREVLERİNİ VEKALETEN YÜRÜTÜYORLARDI
TİGEM Genel Müdürü İsmail Şanlı, TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Tekin, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Salih Çelik ve Yalova İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Parıldar, mevcut görevlerini vekaleten yürütüyorlardı.

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