Karpuzlar toplanıyor

Yerköy’ün Sekili bölgesinde yetişen, farklı aroma ve tadıyla bilinen karpuzlar, tarlalardan toplanmaya başladı. Kavun ve karpuz ekimi, önceki yıllara göre azalsa da, özel tadıyla bilinen Sekili karpuzunu toptancılar, tarlada satın alıyor. Yozgat’ta il genelinde yaklaşık 13 bin dekar alanda, yıllık yaklaşık 27 bin ton kavun ve karpuz üretimi yapıldığı öğrenildi. Kavun ve karpuz üretiminde Yerköy’ün başı çektiği belirtilirken, Sekili bölgesinde 14 bin dekar alanda, yıllık 24 bin ton civarında karpuz üretildiği bildirildi.

Yöredeki çiftçiler ise önceki yıllarda daha fazla kavun ve karpuz üretimi yapıldığını vurgulayarak, günümüzde satışın azaldığını ifade ettiler. Çiftçiler, yetiştirdikleri karpuzları tarlada toptancıya ucuz fiyata verdiklerini, Pazar tezgahlarında ise ürünün fiyatının arttığını aktararak, “Nakliyat ve tezgahlara sevkiyat gibi girdi maliyetler ürünün fiyatını artırıyor. Tarlada alıcı bulamadığımız zaman ise pazara kendimizi götürerek, perakende satıyoruz. Sekili karpuzunu ön plana çıkaran çalışma ve projeler bekliyoruz” diye konuştular.