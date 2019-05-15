KANOLA UMUT OLDU

Ekonomik getirisi bakımından alternatiflerine göre avantajlar sağlayan kanola bitkisinin Yozgat şartlarında yetişebilmesine yönelik 1994 yılında yapılan ekimlerden istenilen sonuçların alınamaması üzerine, konunun rafa kaldırıldığı kaydedildi. Son dönemlerde aspir bitkisi ile birlikte kanola ekimlerinin yurt genelinde yaygınlaşıp, çiftçinin gözdesi haline gelmesi üzerine Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de deneme amaçlı ekim yaptı. Yakın bir gelecekte hasadı yapılacak olan kanola bitkisinin son durumunun iyi olduğu belirtildi.

ALTERNATİF ÜRÜN

Hububat ile baklagiller üretimi arasında sıkışan Yozgat çiftçisinin, alternatif ürünlerin yetiştirilmesine rehberlik eden Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, son yıllarda İç Anadolu’da üretimi yapılmaya başlanan kanola ile ilgili deneme ekimi yaptı. Kanola bitkisinin Yozgat’ta da üretimini denemek, çiftçiye göstermek amacıyla önder çiftçilerden Resul Karakavak ile birlikte 2019 üretim sezonunda Kanola üretim denemesi planlandı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, teknik personel ile birlikte deneme amaçlı ekimin yapıldığı uygulama alanında incelemerde bulundu. Özdemir, Kanola bitkisinin, yağlık en önemli sanayi bitkilerinden birisi olduğuna dikkat çekerek tohumlarından çıkarılan yağın, hem insan beslenmesinde hem de biyodizel üretiminde kullanılmasından dolayı sektör tarafından aranan bir ürün olduğunu söyledi. Özdemir, ‘’Kanola bitkisi kışlık ve yazlık olarak yetiştirilebilmektedir. Ancak kışlık olarak ekilirse ilkbahara kök sistemini oluşturup girdiği için verimliliği artmaktadır. Bu nedenle kışlık olarak ekimi tavsiye edilmektedir’’ dedi.

DAHA ÖNCE DE EKİLDİ

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Özdemir, Yozgat’ta daha önceleri de kanola bitkisinin deneme amaçlı ekimi yapıldığını hatırlattı, ancak o yıllarda kış aylarının sert soğuklarından zarar gördüğünü, bu nedenle de çiftçinin pek rağbet etmediğini kaydetti. Özdemir, ‘’Bu denememizde, kışın sert soğuklarına dayanabilmesi için Eylül ayında ekim yapıp, sulama yaparak erken çıkışını sağladık, kışa rozet yaprakları ile giren kanola geçen kış -18 dereceleri bulan soğuklardan zarar görmedi. Engelsiz önder çiftçimiz Resul Karakavak ile birlikte zamanında gübreleme ve ilaçlamasını yaptık’’ diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GÜZEL

Tarım Müdürü Özdemir, deneme ekimi yapılan uygulama alanında kanola bitkisinin görüntüsünün çok iyi olduğunu belirterek, yaklaşık 20-30 gün sonra hasat etmeyi bu alternatif ürünü tarla günü ile çiftçilere duyurmayı düşündüklerini bildirdi. Deneme ekimi yapılan tarlanın Sorgun-Yozgat yolu üzerinde İnceçayır köyü kavşağında olduğunu kaydeden Özdemir, isteyen çiftçilerin gidip ürünü tarlada görebileceklerinin altını çizdi. Özdemir, Kanola bitkisinin Yozgat’ın iklim şartlarında buğday ile ekim nöbetine girmesi sonucu ekim nöbeti zenginleşebileceği gibi ülkesel yağ açığının kapatılmasına da önemli katkısı olacağını anlattı. Özdemir, ‘’Ülkemizde genelde Trakya yöresinde yoğun olarak ekilmektedir. Ancak son yıllarda da İç Anadolu bölgesinde de ekimi yapılmaya başlanmıştır. Kanola çeşitlerinden elde edilen bitkisel yağ besin değeri ve içeriği bakımından zeytinyağı ve yerfıstığı yağının kalitesine yakın olup, dünya kanola üretiminin önemli bir kısmı insan beslenmesinde kullanılmaktadır. Kanola tohumlarında yağ çıkarıldıktan sonra geriye kalan küspe değerli bir hayvan yemidir. Küspesinde yüzde 38-40 protein bulunduğundan soya küspesi ile karıştırılıp hayvan yemi olarak kullanılabilmektedir. Kanola arıları cezbeden sarıçiçeklere bol miktarda sahip olduğundan arıcılar içinde değerli bir bitkidir. Bir hektardan kanolanın çiçek döneminde bal arıları 15 günde 100 kilo bal ve yaklaşık 1 kilo bal mumu yapabilir” ifadelerini kullandı. Çiftçimiz Resul Karakavak ise, “Alternatif ürünler konusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bizlere rehberlik etmektedir. Tohumu temin ettiler ve birlikte ektik. Gübreleme ve ilaçlama aşamalarının hepsini birlikte yaptık. Sonuç çok güzel görünmektedir. İnşallah 1 ay sonar hasat edeceğiz. Bizlere yeni tarım teknikleri ve alternatif ürünler konularında rehberlik yaparak yardımcı olan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

