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Kanallar temizlendi

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta sulama amaçlı kullanılan tarla içi drenaj kanallarında makinalı çalışma yapılarak, sulamaya hazır hale getirildi.

Kanallar temizlendi

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta sulama amaçlı kullanılan tarla içi drenaj kanallarında makinalı çalışma yapılarak, sulamaya hazır hale getirildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Kanallar temizlendi

DSİ ekipleri, sulama sezonu başlamadan önce sulama kanallarının tamamının temizlendi. Sulama kanallarını temizlemeye yönelik kanallardaki çöp ve evsel atık çıkartıldı. Ana kanallar kepçelerle temizlendi. Ayrıca kanal kapakları elden geçirildi, yenilenmesi gereken kapaklar varsa yenilendi. Kanal temizliği sonrasında çıkartılan çöpleri ise kanal kenarlarında bırakmadı. Çöpleri kamyon ve traktörlerle çöp alanlarına götürüldü.

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