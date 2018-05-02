Kanallar temizlendi

DSİ ekipleri, sulama sezonu başlamadan önce sulama kanallarının tamamının temizlendi. Sulama kanallarını temizlemeye yönelik kanallardaki çöp ve evsel atık çıkartıldı. Ana kanallar kepçelerle temizlendi. Ayrıca kanal kapakları elden geçirildi, yenilenmesi gereken kapaklar varsa yenilendi. Kanal temizliği sonrasında çıkartılan çöpleri ise kanal kenarlarında bırakmadı. Çöpleri kamyon ve traktörlerle çöp alanlarına götürüldü.