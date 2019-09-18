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Kampanya başladı

BOĞAZLIYAN Şeker Fabrikası’nın 13’üncü kampanya dönemi törenle başladı. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nda günlük ortalama 13 bin 500 ton civarında pancar kesiminin olacağını söyledi.

Kampanya başladı

BOĞAZLIYAN Şeker Fabrikası’nın 13’üncü kampanya dönemi törenle başladı. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nda günlük ortalama 13 bin 500 ton civarında pancar kesiminin olacağını söyledi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
Kampanya başladı

Akay, geçen sene 90 günde çalışmaların tamamlandığını, bu sene oluşan fazla üretim ve olumlu verim nedeniyle 98 gün gibi bir sürenin hedeflendiğini, fabrikanın en az 100 gün çalışması için çalıştıklarını kaydetti. Akay,  ‘’Son iki senedir Randevu sistemi uygulanıyor. Bu sene de randevu sistemini başarılı bir şekilde yapmayı planladık ve hedefledik. Bu randevu sistemimizden dolayı prim uygulamamızı ilan ettik. Randevuya uyanlar bu prim uygulamasından en iyi şekilde faydalanacaklar. Bu anlamda kimseyi mecbur tutmuyoruz herkes randevuya uyacak demiyoruz. Kendi şartlarına göre bu primden faydalanmak isteyen çiftçimiz randevuya uymak durumunda. Geçen yıl yüzde 92 oranında randevu sistemine uyulmuştu. Bu yılda en az bu oranda randevuya uyulmasını bekliyoruz’’ dedi. Fabrikaya, 2019-2020 kampanyasının ilk pancarını getiren üç pancar ekicisinin ödüllendirilmesi sonrasında Dualar ve tekbirler eşliğinde kurban kesimiyle birlikte Fabrikaya pancar alımına başlandı. 
 

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