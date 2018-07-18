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KABALI MODEL OLDU

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, memleketi İzmir'den sonra ilk ziyaretini Yozgat'a yaptı, Kadışehri ilçesinde, çiftçilerin arazilerini birleştirerek 5 bin 500 dekar alanda oluşturduğu meyve bahçesinde incelemelerde bulundu.

KABALI MODEL OLDU

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, memleketi İzmir'den sonra ilk ziyaretini Yozgat'a yaptı, Kadışehri ilçesinde, çiftçilerin arazilerini birleştirerek 5 bin 500 dekar alanda oluşturduğu meyve bahçesinde incelemelerde bulundu.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
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KABALI MODEL OLDU

Bakan Pakdemirli, Kabalı projesinin mutlaka çoğaltılmasına gerektiğinin altını çizdi. Meyve bahçesini gezen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 5 bin 500 dekar alanda oluşturulan meyve bahçesi hakkında bilgi alıp, çiftçilerle sohbet etti. Bakan Pakdemirli, ‘’Kabalı köyüne güzel bir örneği görmeye geldik. 5 bin 500 dönüm ve daha evvelden 800 küsur parselin olduğu bir yerdeyiz. Burada şunu görüyoruz. Eskiden köylünün arazilerinden elde ettiği gelir çok düşük. Şu an yüksek bir gelir elde ediyorlar. Tabii göreceli yüksek bir gelir. Dönüm başına 250-300 liraya yakın bir para alıyorlar. Eskiden 10 dönümü bir torba una kiraladıkları arazilerini, normal arpa buğday ekeceklerine şimdi bir şirket vasıtasıyla tüm haklarını bu şirkete devrederek iyi gelir elde ettikleri, güzel bir örneği yerinde incelemeye geldik’’ dedi. 
Bakan Pakdemirli, bazı ufak tefek sorunların bulunduğunu, genel itibarıyla güzel bir örnek olduğunun altını çizdi. Pakdemirli, ‘’Bir şeyler yapılmış. Burada yapılanları bizim örnek olarak alıp bu modeli daha nasıl geliştirebiliriz, bu modelle çalışanları Tarım ve Orman Bakanlığı olarak nasıl daha çok rahatlatabiliriz ve destekleyebiliriz; bu proje üzerine çalışmamız lazım. Bakanlığımız burayı biliyor zaten. Ben de kendim görmek istedim" diye konuştu.
DESTEK ÇALIŞMASI
Bu tür projeler konusunda her türlü desteği vereceklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Desteklerle ilgili önümüzdeki günlerde bir çalışmamız olacak. Bu çalışmayı yaparken, bir araya gelip, birlikte iş yapan işletmelerle ilgili de neler yapabiliriz, onlara nasıl ekstra destek verebiliriz, bunları düşünüyor olacağız, planlıyor olacağız. Bizim sosyolojik olarak köylerimizin de boşalmaması gerekiyor. Bu anlamda aslında güzel bir örnek olmuş. Aynı evden burada çalışanları gördüm. Bu burada özellikle Yozgat'ta Kabalı köyünde bu şartlarda yaşayanlar için büyük bir gelir demek. Büyük bir refah demek. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu modeli ve bunun gibileri mutlaka bizim çoğaltıyor olmamız lazım" ifadelerini kullandı.
 

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