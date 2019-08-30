HER YERDE FINDIK VAR

Türkiye'de sadece Karadeniz bölgesinde, özellikle de Giresun'da yetiştiği düşünülen fındığın karasal iklimin hakim olduğu Orta Anadolu kenti Yozgat'ta yıllardır var olmasına karşılık, sadece kendi ihtiyacı kadarını toplayıp, tüketen, büyük çoğunluğunu ise dalında bırakan köylüler, dalda kalan fındığı toplayıp, kent pazarında satışa sunduklarında talebin fazla olduğunu görünce, fındık ağaçlarının sayılarını artırmak üzere harekete geçti. Yozgat İl Tarım Müdürlüğü tarafından önceki yıllarda gerçekleştirilen toprak, hava, su analizleri sonucunda ‘Mikro Klima’ özelliğine sahip olduğu belirlenen Musabeyli Boğazı ve Musabeyli köyleri arasındaki yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, 2 kilometre eninde, ortasından dere geçen vadide bulunan değişik türdeki meyve ağaçları arasındaki fındık ağaçlarının, yabani olduğu bildirildi. Yozgat’ın çeşitli köylerinde fındık bahçeleri oluşturulmaya başlandı. Yozgat’ın Cihanpaşa köyü bölgesinde bol miktarda bulunan fındık ağaçlarının, Karadeniz bölgesi fındığına yakın bir fındık olduğu bildirildi. Yozgat merkeze bağlı Topçu Köyünde de fındık dikimi yapıldı. Önceki yıllarda gerçekleştirilen fındık dikiminin ardından bu yıl ağaçlar fındık vermeye başladı. Fındık fidelerinin Cihanpaşa köyünden getirilerek, Topçu köyüne dikiminin yapıldığı bildirildi.