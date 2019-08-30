Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96718
ALTIN
286.756
DOLAR
5.8295
STERLİN
7.1138
EURO
6.4459

HER YERDE FINDIK VAR

RESMİ verilere göre, nüfusunun yüzde 73'ünün tarım ve hayvancılık sektöründen geçimini temin ettiği Yozgat'ta bazı çiftçiler, ürünün pazar payının yüksek olduğunu görünce fındık ağaçlarının sayısını artırmak üzere harekete geçti.

HER YERDE FINDIK VAR

RESMİ verilere göre, nüfusunun yüzde 73'ünün tarım ve hayvancılık sektöründen geçimini temin ettiği Yozgat'ta bazı çiftçiler, ürünün pazar payının yüksek olduğunu görünce fındık ağaçlarının sayısını artırmak üzere harekete geçti.

30 Ağustos 2019 Cuma 00:00
HER YERDE FINDIK VAR

Türkiye'de sadece Karadeniz bölgesinde, özellikle de Giresun'da yetiştiği düşünülen fındığın karasal iklimin hakim olduğu Orta Anadolu kenti Yozgat'ta yıllardır var olmasına karşılık, sadece kendi ihtiyacı kadarını toplayıp, tüketen, büyük çoğunluğunu ise dalında bırakan köylüler, dalda kalan fındığı toplayıp, kent pazarında satışa sunduklarında talebin fazla olduğunu görünce, fındık ağaçlarının sayılarını artırmak üzere harekete geçti. Yozgat İl Tarım Müdürlüğü tarafından önceki yıllarda gerçekleştirilen toprak, hava, su analizleri sonucunda ‘Mikro Klima’ özelliğine sahip olduğu belirlenen Musabeyli Boğazı ve Musabeyli köyleri arasındaki yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, 2 kilometre eninde, ortasından dere geçen vadide bulunan değişik türdeki meyve ağaçları arasındaki fındık ağaçlarının, yabani olduğu bildirildi. Yozgat’ın çeşitli köylerinde fındık bahçeleri oluşturulmaya başlandı. Yozgat’ın Cihanpaşa köyü bölgesinde bol miktarda bulunan fındık ağaçlarının, Karadeniz bölgesi fındığına yakın bir fındık olduğu bildirildi. Yozgat merkeze bağlı Topçu Köyünde de fındık dikimi yapıldı. Önceki yıllarda gerçekleştirilen fındık dikiminin ardından bu yıl ağaçlar fındık vermeye başladı. Fındık fidelerinin Cihanpaşa köyünden getirilerek, Topçu köyüne dikiminin yapıldığı bildirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇUKUROVA GİBİ
ÇUKUROVA GİBİ
Tarım Sigortası değeri arttı
Tarım Sigortası değeri arttı
YÜZ GÜLDÜRDÜ
YÜZ GÜLDÜRDÜ
YETiŞEN ALIYOR
YETiŞEN ALIYOR
Hasat şenliği yapıldı
Hasat şenliği yapıldı
Biçerdöverlere dikkat!
Biçerdöverlere dikkat!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim