Hayvancılıkta kuru madde tüketimi

Anteplioğlu, geçtiğimiz günlerde Sorgun ilçesinde düzenledikleri etkinlikte, il genelindeki tüm veteriner hekimlerle bir araya geldiklerini hatırlattı. Bu etkinlikte, meslektaşlarının birbirleriyle fikir alışverişinde bulunup, Yozgat’ta sağlıklı hayvancılığın yapılması noktasında neler yapılabileceği konusunda görüş alıverişinde bulunduklarını kaydetti. Anteplioğlu, ‘’Süt ineklerinde, rasyonun alımı ve sindirim sistemindeki geçişi dengede ise, ineğin kuru madde tüketimini 28 ile 30 kilo kuru maddeye kadar devam edebiliyor. İnekte gübrede yapılan fiziksel testte 3 kompozisyonun durumu, rasyonda neyin eksik veya fazla olduğunu söylüyor. Bu 3 kompozisyonunda eşit olması gerekmektedir. İneğin beynine yeterli glikoz giderse, inek yemeye devam eder. Bu glikozda; propiyonik asit veya by-pas nişastadan elde edilir. İnekte glikoz miktarı düşerse, glikoz ihtiyacı için amino asitleri parçalamaya başlayacaktır ve yem tüketimi düşecektir’’ dedi.