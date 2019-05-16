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Hayvancılık OSB için çalışıyorlar

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Sorgun'da kurulması planlanan Sorgun Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için girişimler sürüyor. 

Hayvancılık OSB için çalışıyorlar

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Sorgun'da kurulması planlanan Sorgun Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için girişimler sürüyor. 

16 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Hayvancılık OSB için çalışıyorlar

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yerköy Kaymakamı Ali Ada, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat ile Sorgunlu il genel meclis üyelerinden oluşan heyetin,  Ankara Sinacan'da S.S. Doğal Hayvancılık Bölgesini ve Avrupa'nın en büyük biyogaz tesisini de incelediklerini ifade etti. 

Bu tesisinin Sorgun'a da kurulması yönünde karar çıktığını ve Sorgun Hayvancılık OSB'ye katılmak isteyen yatırımcıların tekliflerinin değerlendirmeye alındığını aktaran Altınpınar, "Böyle bir tesis gerçekten ilçemize büyük bir girdi sağlayacak. Edindiğimiz bilgilere göre, Sincan'da kurulan bu tesis, saatte 2 bin 500 liralık biyogaz üretiyor. Bu da ayda 1 milyon 500 bin lira demek. Sorgun Hayvancılık OSB yanında kurulacak biyogaz tesisi 3 yılda kendisini amorti edebilecek ve binlerce konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Bu proje bizim için büyük önem arz etmektedir." şeklinde konuştu.

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