HAYVANCILIK GELiŞiYOR

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden olan Yozgat’ta son yıllarda devreye sokulan çeşitli teşvik projeleriyle işletme sayılarıyla birlikte besi ve süt hayvancılığında da önemli mesafe alındı. Hayvan varlığının sürdürülebilir olabilmesi amacıyla 2011 yılından itibaren Islah Projelerini devreye sokan Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, il genelindeki hayvan varlığının daha da artırılabilmesine yönelik teşvik çalışmalarını sürdürüyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu da hazırlanan projeler doğrultusunda besicilik yapmak, mevcut besi tesislerini geliştirip, modernize etmek isteyenler gerekli mali desteği sağlıyor. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, coğrafi yapısı, geçmişten gelen hayvancılık kültürü nedeni ile Yozgat’ın ülke hayvancılığında söz sahibi illerden birisi olduğunu söyledi. Özkaya, ‘’2020 yılı itibarı ile ilimiz genelinde bin 850 küçükbaş hayvancılık işletmesi faaliyet göstermektedir. Bu işletmelerde toplam 340 bin küçükbaş hayvan mevcudu bulunmaktadır. Uygulamaya konulan projelerle ilimizin küçükbaş hayvan varlığını 500 binin üzerine çıkarılması hedeflenmiştir’’ dedi.

ISLAH ÇALIŞMALARI

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Özkaya, Yozgat’ta kaliteli damızlık hayvanların yetiştirilmesi amacı ile 2011 yılından itibaren Islah Projeleri uygulanmaya başladığını da kaydetti. Özkaya, 2020 yılı itibarı ile Manda, Kıl Keçisi, 4 ayrı Akkaraman Irkı olmak üzere 6 ıslah projesinin il genelinde devam ettiğinin altını çizdi. Özkaya, ‘’Bu projeler ile yüksek verime sahip küçükbaş ve manda ırklarının ıslah çalışmaları yapılmaktadır. Akkaraman ve Kıl Keçisi Islah Projeleri ile birlikte verim kayıtları tutulan, ırk özellikleri baskın, yüksek verime sahip, damızlık olarak kullanılabilecek 10 binlerce hayvanın ıslahı sağlanmıştır’’ diye konuştu.

BESİCİYE KREDİ

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Ziraat Bankası ile yapılan protokol kapsamında, küçükbaş hayvancılığı geliştirmeye yönelik destek amaçlı kredi uygulamasına başvuruların devam ettiğini anlattı. Özkaya, ‘’İşletme başına 150 bin liraya kadar yatırım ve işletme kredisi kullandırılacaktır. Bu kredinin 100 bin liraya kadar olan miktarı ile küçükbaş hayvan bedelinin tamamını karşılayacak şekilde yüzde 100 sübvansiyonlu, 12 ay geri ödemesiz, azami 7 yıl vadeli olacak şekilde küçükbaş hayvan alımı gerçekleştirilecektir’’ ifadelerini kullandı. Özkaya, proje başvurularının 27 Ekim 2020 tarihinden itibaren başladığını, isteklilerin İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiğine vurgu yaptı. Özkaya, talep sahiplerinin faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olmaları gerektiğinin de altını çizdi. Özkaya, ‘’Proje başvuruları, protokolde belirtilen başvuru şartlarına uygun olan yetiştiricilerimiz tarafından bağlı bulundukları İl /ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılacaktır. Başvurusu kabul edilen üretici listeleri Ziraat Bankasına gönderilecek olup, Ziraat Bankası kredibilitesi uygun olan üreticilerimiz krediden faydalandırılacaktır. Projeye dahil olan yetiştiricilerimize, kaliteli, damızlık hayvanların temini öncelikle ilimizde veya çevre illerde uygulanan ıslah projelerinden sağlanacaktır’’ şeklinde konuştu.