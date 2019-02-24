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HASTALIK YOK!

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta son yıllarda artan patates üretiminde hastalık görülmediği, diğer bölgelerde görülen hastalıklar nedeniyle bu yıl üretimin daha da artabileceği belirtildi

HASTALIK YOK!

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta son yıllarda artan patates üretiminde hastalık görülmediği, diğer bölgelerde görülen hastalıklar nedeniyle bu yıl üretimin daha da artabileceği belirtildi

24 Şubat 2019 Pazar 21:21
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HASTALIK YOK!

 Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemir, Tokat ile birlikte 25 ildeki toplam 141 bin 650 dekar alanda patates üretiminin yasaklandığını belirtti. Yasak konulan iller arasında Yozgat’ın bulunmadığı kaydedildi. Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Konya, Nevşehir, Ordu, Sivas, Tokat, Trabzon gibi illerde hastalıkla karşılaşıldı. Karantina etmeni olan Patates Siğili Hastalığı, Patates ve Domateste Bakteriyel Solgunluk, Patates Kahverengi Çürüklüğü, Patates Halka Çürüklüğü ve Patates Kist Nematodlan nedeniyle dikim yasağı uygulandığı ifade edildi. Karantinaya tabi zararlı organizma tespiti nedeniyle 141 bin 650 dekar patates üretim alanında patates ekiminin yasaklandığı bildirildi. Bakan Pakdemirli, “Söz konusu karantina zararlılarının kimyasal mücadelesi bulunmamakta olup, tek mücadele yöntemi karantina tedbirlerinin alınması, kültürel tedbirlerin uygulanması ve münavebe yapılmasıdır. Aksi takdirde hastalığın bulaşma ve yayılması devam etmekte ve tüm ekim alanlarına yayılarak ürün/verim ve kalite kayıplarına dolayısıyla önemli ölçüde ekonomik zarara neden olmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi hastalığın konukçusu olan bitkilerin yetiştirilmesi yasaklanarak alternatif ürün ekilmesi teşvik edilmektedir. Yasaklama süresi bulaşık olan toprağın hastalıktan temizlenmesine bağlıdır” dedi.

Anahtar Kelimeler:
TÜRKİYE’Yozgat
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